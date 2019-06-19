OPPO公布MWC海报：或推出屏下摄像头手机

中关村在线消息：据此前消息，MWC19上海大会将于6月26-28日在新国际博览中心举行，是涵盖 5G、物联网、人工智能、大数据等下一代科技的亚洲行业盛会。今日，OPPO官方正式公布了其MWC19活动邀请函。



OPPO发布MWC19上海邀请函

OPPO此次公布的海报slogan为“不止全面”，同时在海报中可以看出这应该是一款搭载屏下摄像头的手机产品，看来OPPO是准备在这次大会上正式对外公布该项技术了。据了解，之前OPPO副总裁沈义人就已经在微博展示了屏下摄像头的真机视频。



OPPO搭载屏下摄像头的工程机

沈义人此前公布的视频显示，OPPO搭载屏下摄像头的手机采用了无刘海、无水滴、无打孔的全面屏设计，也就是前置摄像头完全隐藏在屏幕下方。当操作者使用前置摄像头时，手机屏幕上会有类似三星S10 前置摄像头样的光效，在相机界面上可预览到前置摄像头的拍摄画面。



OPPO将在今年发布屏下摄像头手机

另外，此前知名数码爆料人@Ben Geskin还表示，OPPO会在今年晚些时候带来一款配备屏下前摄像头的智能手机。不知道OPPO会不会在此次大会上直接发布搭载屏下摄像头技术的手机产品。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO公布MWC海报：或推出屏下摄像头手机http://news.zol.com.cn/719/7196690.html