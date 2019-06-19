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    经调研App Store营收大幅超越Google Play

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日据国外Sensor Tower的研究报告显示，随着iOS应用程序带来的收入比Android同类产品多64%，App Store中最大应用程序背后的出版商从苹果App Store获得的收入远远超过Google Play

    Sensor Tower分析App Store和Google Play前100名发布商应用的消费者季度支出，这些公司在2019年第一季度的消费者支出合计平均为1.304亿美元。

    App Store消费者支出大幅超越Google Play

    App Store消费者支出大幅超越Google Play
    经调研App Store营收大幅超越Google Play

    数据还显示，出版商的平均总收入为8380万美元，而同期谷歌Play只有5100万美元。

    对2014年第一季度至2019年的进一步分析也表明，整个期间复合年增长率约为31%，app Store再次略好于Google Play，它们的年增长率别为31.3%和31.2%。在五年的时间里，app Store顶级应用的平均收入增长了 291%，而Google Play顶级应用的平均收入增长了289%。

    特定类型的应用程序在商店之间存在更大差异，顶级非游戏应用程序在App Store中的平均消费者支出达到2330万美元，比Google Play的700万美元平均消费者支出高出232%。

    作为主要收入来源的游戏，商店之间的差距要小得多。虽然App Store仍处于领先地位，但2019年第一季度排名前100位的出版商平均游戏收入为7000万美元，而Google Play这方面收入为4800万美元，App Store仅领先48%。

    （文中图片来自互联网）

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