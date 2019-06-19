网联发布“618”数据：交易量达172.8亿笔

中关村在线消息： 在刚过去的“618”期间，网联平台平稳保证了各大电商平台的年中大促活动的顺利开展。据统计，在这一天里，网联平台共处理跨机构交易172.8亿笔。

网联首席技术专家强群力介绍：“网联平台始终将业务连续性放在首位，在保障平台平稳运行方面，做了大量工作。一方面全力保障安全生产，加强风险管理；另一方面，着力加强业务连续性长效机制建设，持续优化业务连续性计划与管理，推进应急管理标准化、自动化、智能化，保障终端用户支付体验。”



“618”期间，网联平台共处理跨机构交易172.8亿笔

据了解，网联平台采用分布式云计算结构，三地六中心多点多活，成功探索出一套支付科技发展经验，为网联发展金融科技提供了基础。从“618大促”到“双十一”、“双十二”，再到“春节红包”，每一次都离不开网联平台的努力。

据悉，近年来网联平台上线了条码转接业务、国库缴税业务、跨境支付业务、一键绑卡业务等，在便利民生、便捷用户，提供市场解决方案及服务支付开放等方面均实现了良好成效。

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