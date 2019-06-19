618参与促销的苹果 这次恐怕只能喊一句真香

中关村在线消息：往年的苹果只参加年终的双11促销活动，毕竟双11与美国的黑色星期五临近，虽然看起来是两次活动，但对于这些跨国企业来说其实是一次活动。然而，从不参加618购物节的苹果，这次一反常态的参加，事后的成绩恐怕也只能让苹果喊一句：“真香！”





在拼多多上，iPhone的降价幅度是最大的，也造就了最好成绩，苹果系列电子产品单日销售额达到了2.5亿元。消费者很实际，苹果能够取得这样的销售狂潮主要来自于直降2000元以上的折扣。

不仅仅是拼多多，苹果也参与了天猫的618活动。更加刺激的是，6月18日当天的10点、12点、14点、16点、18点、20点、22点，聚划算手机频道将上线iPhone XR 618 元秒杀。这一价格与苹果官网 6199 元的价格相比，不到 1 折。

从两大电商平台上苹果产品的折扣力度不难看出，苹果这次是真心希望能够借助618购物节来拉动苹果产品的销量，来继续提升苹果大中华区的成绩。





让我们把时间拉回到5月份，苹果发布了2019财年第二财季业绩。数据显示，苹果第二财季营收为580.15亿美元，同比去年611.37亿美元下降5%；净利润115.61亿美元，同比去年138.22亿美元下降16%。可喜的是，苹果第二财季每股摊薄收益和营收均超出华尔街分析师预期，受此利好消息推动，苹果盘后股价上涨超5%。



但是，具体产品的成绩却并不能让苹果高兴。苹果公司第二财季来自于iPhone的营收为310.51亿美元，相比之下去年同期为375.59亿美元；来自于Mac的营收为55.13亿美元，相比之下去年同期为57.76亿美元；来自于iPad的营收为48.72亿美元，相比之下去年同期为40.08亿美元；来自于服务的营收为114.50亿美元，相比之下去年同期为98.50亿美元。

不仅是大中华区，美国本土的销量或许也很难让苹果满意。根据CIRP发布数据显示，苹果2019年第一季度（第二财政季度）在美国市场的iPhone安装基数几乎没有增长。这反映出，iPhone在美国市场也陷入了增长困局。





截至2019年3月30日，美国iPhone的使用基数为1.93亿部，而截至去年12月底所在季度，该数字就已经达到了1.89亿部，这意味着增长率只有2%。截至2018年3月底所在季度，iPhone用户基数为1.73亿部，同比增长12%，虽然表现不算太坏，但比起前几年则逊色不少。

不过相比较一年前，美国已安装iPhone用户数量季度环比增长4%，同比前一年增长19%，这表明iPhone用户数量持平。由此可见iPhone销量已经放缓，今年1月，假日期间销量的下滑导致苹果罕见地下调了收入预期。





在销量的压力之下，苹果放下身段参与一些促销活动已经成为定局。此次的618购物节取得的成绩恐怕已经让苹果感到惊讶，下半年的双11苹果势必将会带来更加巨大的折扣。依靠服务能够赚钱的苹果已经真的不在乎硬件降价多少。或许，能够让苹果财报好看一些的责任，这次真的要交到中国市场身上了。

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