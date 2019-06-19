中关村在线消息：据国外市场研究公司Newzoo今日发布2019年全球游戏报告称，美国将在今年成为全球最大的游戏市场，这将是自2015年以来的第一次，是由多种因素作用的结果。







调研公司：19年美国将成全球最大游戏市场

“有两个因素起到了提振美国市场的作用，分别是新游戏机用户和游戏机支出总体上大幅增长。美国约50%游戏收入都来自游戏机。”Newzoo高级市场分析师汤姆·威曼在一封电子邮件中指出。



2019年全球游戏市场收入预计将达1521亿美元，与2018年相比增长9.6%。其中，45%收入将来自移动设备，这是游戏市场上最大的一个细分市场；

- 2019年里，美国将以369亿美元的收入成为全球最大游戏市场，这将标志着中国自2015年以来首次不是最大市场；

- 按地区划分，亚太地区仍旧将是最大市场，预计2019年收入将达722亿美元，与2018年相比增长7.6%，在全球总收入中占47%。

Newzoo预测，2019年游戏机收入将可增长13.4%，部分原因在于微软发布代号名为“Project Scarlett”的新款Xbox，以及索尼预计将会发布新款PlayStation游戏机。另外，任天堂也有可能推出新款Switch游戏机。但威曼指出，游戏机收入预计将有的这种大幅增长不仅跟新款游戏机有关。



“预计新发布的多款游戏可令玩家支出增长，主要是在2019年上半年，再加上绝地求生类游戏大卖，吸引了新的游戏机用户，将可带来更多收入。”威曼说道。

因此，《绝地求生大逃杀》和《堡垒之夜》等游戏仍将推动游戏收入继续增长；但与此同时，Newzoo还指出云游戏等新型游戏的出现也可拉升游戏收入。

在Newzoo的预测中，PC游戏在美国超过中国成为全球最大游戏市场的过程中没有发挥多大作用。

“（PC游戏）几乎没什么作用。”威曼说道。“与其他细分市场相比，PC游戏支出的增长基本持平。由于PC游戏的使用寿命相对较长，因此这个细分市场上的支出因中国暂停颁发游戏版号而受到的影响较小。“

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