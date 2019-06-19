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    苹果Apple Watch升级：支持OTA无线升级

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息： 最新的watchOS已经支持手表独立OTA无线升级，不必再通过手机。在此之前，Apple Watch如果要进行升级，必须通过与之配对的iPhone才可以。在此次watchOS 6的第一版测试系统中，更新设置下已经有了OTA选项，可用于系统更新。这项功能的推出意味着苹果公司有意将iPhone与Apple Watch之间的关联度减少。

    苹果Apple Watch升级：支持OTA无线升级
    Apple Watch将支持手表独立OTA无线升级

    在刚过去的苹果WWDC全球开发者大会上，watchOS 6正式发布，有了自己的独立商店。事实上独立一直是Apple Watch的发展趋势，比如苹果推出的第三代Apple Watch，就已具备了独立通话能力，可以在没有iPhone的情况下通话。

    不过，在手表上进行OTA升级是有一定风险的。产品形态不同，如果在iPhone上升级失败，用户可以通过iTunes模式恢复过来，但Apple Watch的数据线特殊，只有专业人士才能使用。目前这项功能还是测试版，或许在9月watchOS 6正式版上线时候会有改变。

    （本文图片来自网络）

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