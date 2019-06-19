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    三星手机三星 GALAXY Note 10 Pro（全网通）

    传三星Note 10系列将于8月7日在纽约发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星Galaxy Note 10作为三星下半年的的重磅旗舰，该系列机型的配置新机已经基本都被曝光了。据外媒最新报道，有内部知情人士透露三星计划于8月7日在纽约发布Galaxy Note10系列。

    知情人士称Galaxy Note 10计划于8月7日在纽约发布 取消3.5mm耳机端口
    网曝Galaxy Note10系列渲染图

    综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，均采用居中打孔的Infinity-O屏幕，屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹。

    知情人士称Galaxy Note 10计划于8月7日在纽约发布 取消3.5mm耳机端口
    网曝Galaxy Note10 Pro渲染图

    相机方面，Galaxy Note10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。

    知情人士称Galaxy Note 10计划于8月7日在纽约发布 取消3.5mm耳机端口
    网曝Galaxy Note10 Pro渲染图

    配置方面，Note10系列将搭载自家Exynos 9825芯片，这是三星7nm EYV工艺的首颗量产芯片，规格方面可能的变化包括频率提升、功耗降低甚至集成5G基带。而且据爆料显示，三星这次将在全球市场统一推出搭载Exynos的机型，取消之前与高通混合搭配的策略。

    （本文图片来自网络）

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