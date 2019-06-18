天猫618另类战报：贫困县土特产销售上涨1591%

中关村在线消息：阿里巴巴的数据显示，天猫618期间，牛肉、豆腐干、山核桃成为卖得最火爆的三大农产品，来自贫困县的爆款农产品销量则涨了1591%。



天猫618另类战报

来自贫困县的农产品中，销售涨幅排名第一的多肉植物，来自云南东川，同比去年销量暴增11024%，位居第二、第三的海南琼中香蕉，陕西吉县桃子，同比增长分别为986%，721%。

从全国范围来看，湖南平江县、安徽砀山县、河北涞水县、安徽太湖县、河北张家口市万全区、江西遂川县、黑龙江海伦市、河南拓城县、江西会昌县、陕西铜川市耀州区的农产品在淘宝天猫上最走俏，位列全国贫困地区农产品销量的前十名。



天猫618另类战报

数据显示，安徽太湖县的走地鸡，在天猫618期间卖出了50万只，有网友笑称“全村的鸡都被吃光了”；湖南平江县的豆腐干，618期间的销量超过了上半年；重庆秀山土家族苗族自治县卖掉了60万个哈密瓜，至少需要50辆卡车才能拉完。

土味农产品大爆发背后的“推手”，除了电商平台强大的用户触达，还有数以十万计的摄像头。它们被架到几百个贫困县的瓜田、鱼塘、果林里，网红主播各种花式直播卖货，连县长们也纷纷扎堆直播间，吆喝家乡农产品。

另外，天猫 618期间，淘宝针对农产品开了一万场直播，累计直播100万小时，全国有60多个贫困县的县长扎堆来到淘宝直播间直播卖货，成为全国脱贫攻坚的新现象。

（文中图片来自天猫官网）

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