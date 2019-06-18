比浴霸更狠的六筒来了 索尼后置六摄新机曝光

中关村在线消息：苹果新iPhone的“浴霸”已经被网友们吐槽了个够，现在索尼来了个更狠的，六个“灯泡”的“浴霸”你怎么看？



后置六摄Xperia手机

据日本媒体报道，索尼正在开发一款后置六摄的Xperia手机，现在这款手机的渲染图也曝光了，只是造型有些让人想不到。

从图上看，这款手机背部的六颗摄像头全都位于机身左上，整体类似于新iPhone的“浴霸”造型，只是在这个“浴霸”上有六颗摄像头，呈左三右三纵向排列。其实更像麻将里的“六筒”。

根据曝光的规格信息，这六颗摄像头一颗为4800万像素、光圈F1.2/F2.4；一颗2000万像素、光圈F2.4头；一颗1600万像素、光圈F2.4；一颗800万像素、光圈F2.4；一颗1200万像素、光圈F1.2/F2.4；一颗500万像素ToF。

除了六颗后置摄像头，这款Xperia新机还有两颗前置摄像头，一颗为1000万像素主摄，一颗为300万像素ToF。

对于这样的设计，大家觉得怎么样？

（本文图片来自网络）

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