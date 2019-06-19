早报：雷军亮剑中国市场 京东天猫的618不一样

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

雷军执掌小米中国区一个月，终于下达了“全面进攻”的指令：“把握5G，稳三望一”。

雷总中国区动员会发言发曝光：三年决胜中国市场



雷总中国区动员会发言发曝光

5月17日，小米集团宣布新的组织架构调整和人事任命。集团董事长兼CEO雷军兼任中国区总裁，全面负责中国区业务开展和团队管理。时隔一月，雷军亲自为小米中国区团队下大了进攻指令——举办了一场闭门干部动员会。



从曝光的视频看，雷军在内部会议上称：“要把5G的危机变成机遇，我们还是得有梦想，所以我们的目标是，三年决胜中国市场，稳三望一。打法就是稳打稳扎，步步为营。三年专项投入50亿，铸就新零售铁军。”

据悉，品类目标是，小米和Rdemi双全出击，AIOT一骑绝尘；业绩目标是，把握5G机遇，三年决胜中国市场，稳三望一；核心打法是，稳扎稳打，步步为营，三年专项投入50亿。铸就新零售铁军。

小米这一波势头很猛，就从雷军提到的目标看，小米的低盈利模式还将会持续很长时间。下面来看看618 战报。

京东618全程战报：累计下单额2015亿元 覆盖7.5亿人



京东618全程战报

京东618公布最终数据，从2019年6月1日0点到6月18日24点，累计下单金额达2015亿元，覆盖全球消费者达7.5亿。



根据数据，6月1日至18日，3000元以上扫地机器人、擦窗机等除尘类产品表现亮眼，成交额同比超200%以上；2000元以上高端美发护发类产品成交额同比增幅高达220%；除菌烘干、大容量超快洗功能的家用洗碗机也备受追捧，成交额同比增长500%。18天内，京东超市共售出牛奶3.5亿盒，奶粉累计销量超过1000万罐，纸巾共售出1200万箱，啤酒累计销量7200万听。

看完了京东的，下面再来看看天猫的618战况如何。

天猫618全程战报：百余品牌成交超双11 最高增长40倍



天猫618全程战报

阿里巴巴天猫618发布全程战报。今年天猫618，有上百个国内外品牌成交超去年双11，最高增长超40倍，超过110家品牌成交过亿。



根据天猫数据，上半年已经发布近3000万款新品，引来超过一半用户在618抢购新品。聚划算天猫618为品牌带来3亿以上新客，天天特卖为产业带商家带来4.2亿订单。其中，国货商家的表现尤为亮眼，占据过亿品牌六成以上。匹克单日成交暴涨4300%，仅用了15小时销售额就超越了去年双11全天。淘宝直播引导成交130亿，直播间成商家标配。

怎么样，今年你为618又贡献了多少，不过钱不钱的没关系，双十一又快来了还不赶紧存钱。下面是一则手机消息。

摩托罗拉Moto One Pro渲染图曝光：后置四摄+水滴屏



摩托罗拉Moto One Pro渲染图曝光

slashleaks网站上，摩托罗拉Moto One Pro渲染图已曝光；后面的中上位置，有四个摄像头和摩托罗拉的logo，闪光灯位于摄像头的左边。从配色来看，摩托罗拉Moto One Pro有棕色，紫色和黑色三种配色。



前面采用了水滴屏的设计，前置摄像头位于手机的上方。侧面还是采用常规设计，有音量键和电源开关键；下方有USB Type-C接口和3.5mm耳机口。目前，该手机的配置信息和发布日期还有待公布。

摩托罗拉新品很值得期待，不知道是否会在国内上市。接着看看苹果的一则新闻。

苹果官网突然更新：上线iOS 13/iPadOS等中文介绍页面



苹果官网突然更新

今天苹果官方网站还上线了iOS 13、iPadOS、macOS Catalina、watchOS 6等预览版系统的中文介绍页面。



在iOS 13预览版介绍页面，提及到了深色模式。深色模式为 iPhone 带来了全然不同的新风格。屏幕上的每个元素都经过精心设计，让眼睛看上去更舒适，并与整个系统结合得浑然一体。你可以很方便地从控制中心开启它，或设置为夜间自动开启。

现在，这种一如既往的精妙体验更有了一个新名字：iPadOS。侧拉”和“分屏浏览”功能让你可以在 iPad 上毫不费力地操作多个 app。现在，它们还可以让你更游刃有余，以自己想要的方式，简单直观地进行操作，优化你的工作流程。

这时首次苹果专门为OS做一次全面介绍。可见未来OS生态服务将成为苹果业务增长重心。下面是两个电动汽车新闻。

第1万辆小鹏G3正式下线：首个里程碑



第1万辆小鹏G3正式下线

小鹏汽车官方获悉，第10000辆小鹏G3已从郑州小鹏智能工厂下线，在此之前，小鹏汽车曾对外宣称:“小鹏汽车将在今年7月底之前交付1万辆新车。”



事实上，“1万辆”被认为是造车新势力实现规模交付需要达到的第一个里程碑，而业内普遍认为，2019年是中国造车新势力集中交付的元年。

在何小鹏看来，智能新造车企应当遵循“慢就是快”的理念，才能最终在市场和消费者中站稳脚跟。

蔚来第二款规模量产车型ES6开启用户交付



蔚来第二款规模量产车型ES6开启用户交付

蔚来第二款量产车型蔚来ES6正式开启用户交付。当日，来自北京、上海、广州的首批用户接收到了自己的ES6首发纪念版。



蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示：“ES6是我们继ES8之后的第二款规模量产车型。在不到五年的时间里，蔚来已实现了两款规模量产车型的用户交付，兑现了我们的承诺。我们将继续做好量产与质量保障工作，不断提升用户服务满意度。”

国内的造车新势力都在开足马力向前冲，主要是“狼来了”。

特斯拉重组亚太业务部门 马斯克重注中国



特斯拉重组亚太业务部门 马斯克重注中国

援引自知情人士说，特斯拉正在对其亚洲业务进行重组，以便将更多的精力放在中国。 特斯拉首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）押注于中国将提振销量，恢复投资者的信心。



上述知情人士说，该公司正在重组亚太业务部门，并为大中华区成立一个新的部门，覆盖中国大陆以及中国香港、中国台湾和中国澳门。亚太地区运营副总裁的Tom Zhu将负责该部门。

也就说未来特斯拉的销售重点将会是亚太市场。下面这个消息对于OFO用户来讲，是不愿意听到的。

ofo身无分文：法院曝光ofo无可执行财产



ofo身无分文：法院曝光ofo无可执行财产

中国裁判文书网披露的天津市第三中级人民法院的一份执行裁定书，将小黄车的“家产”曝光了。执行裁定书显示，ofo小黄车供应商天津富士达自行车工业有限公司因买卖合同纠纷一案，申请执行标的2.498亿元。



但出乎意料的是，天津市第三中级人民法院执行过程中，被执行人小黄车运营主体东峡大通向法院报告称：其名下无房产及土地使用权、无对外投资、无车辆，虽开设了银行账户，但已被其他法院冻结或账户无余额。

ofo已经到了危险边缘。下面一则消息是关于董明珠的。

董明珠：质量低于国家标准就是害人命的事



董明珠：质量低于国家标准就是害人命的事

董明珠在内部会议上表示：“我们认为国家的标准只是个门槛，而我们真正的设计，我们对于质量的控制，是以消费者满以为标准，要远远高于国家标准。”



她还强调称：“国家标准严格上说只是法律底线，质量低于国家标准就是害人命的事，就是违法的事件。”

董明珠认为，格力电器不会出现低于法律底线的行为，但是不等于做到最好，做到最好应该是每个消费者他所想要的，你能帮助他实现。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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