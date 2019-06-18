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    郭明錤曝光2020年iPhone：将支持5G网络

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间6月18日，近日天风国际分析师郭明錤发布了一份最新的投资报告，报告中提到苹果将在2020年推出三款iPhone，都会使用OLED屏幕。最为重要的是，苹果明年的机型中将会支持5G网络。

    郭明錤曝光2020年iPhone：将支持5G网络
    郭明錤曝光2020年iPhone：将支持5G网络

    郭明錤表示，明年的iPhone将会迎来彻底的变革，三款iPhone将包括高端的6.7英寸与5.4英寸的iPhone和低端的6.1 英寸iPhone。并且，苹果将在明年的iPhone中彻底放弃LCD屏幕，并全面拥抱OLED屏幕。值得一提的是，新款iPhone XR只支持 LTE 技术，落后于高端手机一代。

    苹果将在今年发布三款iPhone已成定局，随着发布日期临近，关于新iPhone的消息也变得多了起来。近日配件制造商Olixar泄漏的数据显示，今年三款新iPhone的电池容量都要在3000mAh以上。

    Olixar泄漏的数据显示，iPhone XR升级版电池容量是3110mAh，而iPhone XS升级版则是3322mAh，而iPhone XS Max电池容量是3650mAh。

    （本文图片来自互联网）

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