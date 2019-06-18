晚报:台积电明年量产5nm LOL对Condi开罚单

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

“姨夫”再见！索尼董事长平井一夫正式退休



“姨夫”再见！索尼董事长平井一夫正式退休

今日据索尼官方消息，索尼董事长平井一夫正式从索尼退休，应索尼管理层团队的请求，将继续担任“高级顾问”。



按照索尼官方公布的信息，6月18日索尼将召开新的董事会选聘仪式。届时CFO Kenichiro Yoshida（吉田宪一郎）正式出任索尼CEO。

与此同时，索尼中国官微发布了一条平井一夫的语录纪念道：“从索尼‘毕业’，但我仍将是一名Devoted、Committed、Passionate的索粉！我和中国索粉的友谊，未完待续！”

Z点评：“姨夫”永远早在我们心中。

台积电全球总裁宣布：5纳米明年量产



台积电全球总裁宣布：5纳米明年量产

今天全球知名晶圆代工企业台积电在上海举办2019技术研讨会。会上台积电全球总裁魏哲家在演讲中透露，台积电的5纳米技术为支撑的产品将在明年第一第二季度可以量产。



至于目前的5G，魏哲家表示5G的出现与5纳米技术相结合，可以让人们的生活带来极大的改变。整体上来看，人们的生活会变得更安全、更舒适，更健康和更方便。

Z点评：苹果A14处理器或将是首批应用该制程工艺的处理器产品。

Facebook正式推出加密货币Libra 相关网站已上线



Facebook正式推出加密货币Libra

Facebook加密货币网站calibra.com今日下午上线，正式推出其加密货币项目Libra。据calibra.com介绍，Libra是个基于Libra区块链网络的全球加密货币，由Libra Reserve提供支持。Libra Reserve是一种“真实资产储备”，可以为每个Libra加密资产提供信任。



但上线后不久，calibra.com网站再次下线。目前网站显示404。推测此前calibra.com短暂上线可能是内部员工误操作所致。

Z点评：Facebook推加密货币可以说为比特币注入了一剂强心针。不过割韭菜的日子也不远了。

特斯拉或重组亚洲业务：将建立大中华区部门



特斯拉或重组亚洲业务

据彭博社援引知情人士消息称，特斯拉正重组亚洲业务，以便更加关注中国。目前特斯拉正准备在中国内地开始生产电动汽车。知情人士表示，特斯拉正在拆分其亚太业务部门，并组建一个覆盖中国内地、香港、台湾和澳门的大中华区新部门，新部门将由亚太地区运营副总裁兼中国区总裁朱晓彤领导。



为提振销量，并恢复投资者信心，公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）正押注中国市场。特斯拉目前正在上海建工厂，预计将于今年晚些时候开始运转，这有助于特斯拉在中国提升竞争力，与上百家电动汽车对手竞争。

Z点评：特斯拉将成为搅动中国电动车市场的“鲶鱼”，中国电动汽车厂商想要跟特斯拉竞争，首要要淘汰一波才行。

谷歌已放弃等待运营商实施RCS



谷歌已放弃等待运营商实施RCS

据外媒消息，谷歌已经放弃等待运营商实施RCS了，因为Android Messages成为完整的RCS服务，对谷歌而言是一个很好的开端。



据了解，RCS是GSM制定一套通信规则，它可以处理文本格式、视频通话、媒体文件、表情符号和贴纸等，甚至可以通过联系人进行快速聊天。GSM并不强制任何公司使用这些规则和标准，是否使用RCS取决于运营商和终端制造商，但不是所有的公司都会以同样的方式使用这个标准。

事实上，让美国的四大运营商在RCS一事上达成一致是何等困难。

Z点评：谷歌已经有了自己RCS标准，完全没有必要等运营商了。

英特尔2020年试点无人驾驶出租车





英特尔2020年试点无人驾驶出租车

Mobileye自动驾驶出租车的相关软件，预计在今年年底能完成研发，为明年的试点做好准备。



对于即将开始的自动驾驶出租车试点，今年年初被扶正的英特尔新CEO罗伯特·斯万(Robert Swan)当地时间周日表示，他们的自动驾驶出租车服务计划首先在以色列开始，然后扩展至全球。

Mobileye现在是英特尔的子公司，但其并不是由英特尔内部产生的，是其在2017年以153亿美元收购而来，这家诞生于以色列的公司是早期视觉识别系统方面的先驱，其相关的技术能用于汽车识别路上的障碍物，英特尔前CEO布莱恩·科再奇(Brian Krzanich)在去年6月份曾发文称，153亿美元收购Mobileye是为了提高自动驾驶的安全性。

Z点评：可以说无人驾驶首先将会在商用车以及公共交通领域爆发。

美国将不承认华为专利？真相在这里



美国将不承认华为专利？真相在这里

路透社宣称，美国国会参议员Marco Rubio提出了一项修正案，以阻止华为通过美国专利法院实施损害。根据路透社见到的这项立法修正案，包括华为在内（毫无疑问地），针对美国政府特定观察清单中的公司，将不被允许在美国法律框架下需求与美国专利相关的法律救济，包括对专利侵犯的禁止。



如果该修正案最终获得美国国会通过，华为在美国已经申请的专利将等同于无效——据Fairview旗下的IFI Claims专利服务公司，华为自2017年至2019年1月在美国申请的专利数量高达3195件。

但对于美国的法律和专利保护来说，如果真的通过，这也将是一次史无前例的打脸。

Z点评：如果美国通过这项法律，则美国企业在中国申请的专利技术也将不受保护，所以这是相互的。

通用CEO：不着急与特斯拉比实现完全自动驾驶



通用CEO：不着急与特斯拉比实现完全自动驾驶

通用汽车公司CEO玛丽·巴拉（Mary Barra）日前接受了国外媒体的采访，在这次采访中她谈到了该公司董事会对完全自动驾驶、与特斯拉的竞争以及该公司自动驾驶技术部署等问题的一些看法。



在实现完全自动驾驶方面，巴拉显得比较保守，她强调说通用不会急于在车辆上部署完全自动驾驶套件，而是要等到这项技术的安全性超越人类司机之后才会考虑部署。

Z点评：就当前实际应用情况看，没有必要着急实现自动驾驶。

LOL处罚公告：LGD打野Condi存在违规行为，禁赛18个月



LOL处罚公告：LGD打野Condi存在违规行为，禁赛18个月

《英雄联盟》LGD战队打野选手Condi对为何今日比赛没有首发，以及网上猜测其打假赛的言论进行了回应。



Condi表示因好奇一时冲动在之前的一场比赛中违反了规定，之后比赛有人操盘让他打假赛，自己坚决不同意就以此要挟。他向俱乐部、向联盟上报了这件事情，现在正在等待最终决定。他强调自己从来没有打过假赛。

随后，今日下午，《英雄联盟》赛事官方发布了《关于对LGD及其预备队伍部分成员的处罚决定》。《决定》中称，联盟纪律管理团队根据LGD提交的证据进行了进一步的调查和核查，查明LOL分部选手向人杰（ID：Condi）在2019年LPL比赛期间，存在参与、提供讯息和协助他人实行影响公平竞技的不当行为，以及试图以规则禁止的手段影响游戏或者比赛结果等违规行为，予以18个比赛月的全球禁赛，禁赛期直到2020年12月18日结束。

Z点评： 打比赛就要认真对待，随意破坏规矩，这个锅“好奇心”可不背。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报:台积电明年量产5nm LOL对Condi开罚单http://news.zol.com.cn/719/7196231.html