中关村在线消息：全球最大算力网络平台BOINC今日宣布，将开展与区块链相结合的商业化项目——“算力地球”，并预计于6月末发布该项目白皮书。BOINC商业化团队负责人表示，“分布式计算的商业应用已存在多年，BOINC之所以要发展商业化的版本原因在于，现有架构技术在大规模科学计算上难以获得巨大突破。”



全球领先算力平台BOINC将发布区块链白皮书

据了解，本次BOINC区块链商业体“算力地球”，将依旧以扩大公益计算算力为目标。对此BOINC商业化团队负责人进一步透露，为确认最终使用架构的方向，BOINC将尝试与伯克利RISE实验室合作开发Ray版本的BOINC;与中国阿里云团队开发Mars版本的BOINC，以及Dask版本的BOINC测试版。测试后的定案结果，届时会在白皮书上揭晓。

另据了解，BOINC的商业技术团队相当资深，其在华商业研发部门正与阿里云Mars提供互助技术合作。

在面对关于“商业化版本是否影响原有社区用户?”的疑问时，上述BOINC负责人解释，“我们现在只是一个测试版本，分布式计算的商业化本就非常困难。我们相信这个困难可以突破，而且作为拥有BOINC知识产权的伯克利大学，其学校实验室在众多开源项目上都有过巨大的商用成功，比如RISE实验发明的Spark。BOINC商业化版本将继续为科研项目服务，甚至为更多潜在诺贝尔奖项目提供支持。从公益到商用需要研发过程，我们会进一步加强对社区的贡献和沟通，相信社区成员会理解。”

对此，BOINC亚洲地区独家合作方安币资本团队相信，BOINC这次商业化改造尝试，将会让现有志愿计算规模上升一个台阶。

“这是一件非常有意义的事情”，安币资本负责人说，“我们会继续保持BOINC志愿计算的初心，发展更多志愿者。若测试成功，其AI计算的解决方案将会让BOINC算力地球成为一个拥有无限算力资源的算力体。同时，其拥有世界先进的引擎和架构，可以真正被用于商用边缘计算方案，这是一次振奋人心的尝试。”

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