“姨夫”再见！索尼董事长平井一夫正式退休

中关村在线消息：今日据索尼官方消息，索尼董事长平井一夫正式从索尼退休，应索尼管理层团队的请求，将继续担任“高级顾问”。



索尼董事长平井一夫正式退休

早在今年3月底，索尼就对完宣布，平井一夫将在今年6月份索尼股东大会结束后退休，结束自己在公司长达35年的职业生涯。

按照索尼官方公布的信息，6月18日索尼将召开新的董事会选聘仪式。届时CFO Kenichiro Yoshida（吉田宪一郎）正式出任索尼CEO。

与此同时，索尼中国官微发布了一条平井一夫的语录纪念道：“从索尼‘毕业’，但我仍将是一名Devoted、Committed、Passionate的索粉！我和中国索粉的友谊，未完待续！”

据公开资料显示，平井一夫在1984年加入了索尼音乐部门，之后前往美国负责品牌的海外营销。1995年平井一夫又调入索尼音乐娱乐集团，并在2006年接棒久多良木健（Ken Kutaragi），开始担任索尼游戏业务的负责人。

2012年，平井一夫被指定为索尼首席执行官兼总裁，任期内平井一夫提出了著名的“One Sony”战略。在此战略指引下，索尼从2011年损失了64亿美元逐渐扭亏为盈，到2017年公司营收达67亿美元。

（文中图片来自索尼官博）

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