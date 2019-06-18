企业更多采用云服务，让物理机销量出现了10年来首次负增长。6月18日，市场研究机构IDC公布最新数据，2019年第一季度中国市场物理机出货量下跌0.7%，全球市场物理机销量下跌5.1%。这背后是企业全面向云转移，新旧IT交替出现拐点，云计算市场持续强劲增长，平均增幅达40%。



企业全面向云 物理机销量10年来首次负增长

数据显示，2019年第一季度，中国市场物理机出货量66.2万台，同比下跌0.7%。全球物理机销量跌幅更大，2019年第一季度出货量同比下降5.1%。物理机市场遇冷，而云计算市场正在火热增长。2013年至2018年，全球公有云市场的年均复合增速超过20%。中国云计算市场保持40%以上的增长速度。

过去5年间，全球IT市场发生了头部玩家的更迭，传统IT厂商的排名越来越靠后，云厂商的排名越来越高。新旧IT的交替正在为企业带来更多便利。相比企业自建机房，直接购买云服务可以实现更高的计算资源利用率。麦肯锡调研数据显示，企业自建机房的服务器CPU利用率仅为6%。

此外，云计算还可以帮助企业大幅削减IT成本，还具有弹性扩容、按需使用、按量付费、成本低等明显优势，已经成为企业数字化转型的基础设施。互联网、政府、电信和金融等行业已经把自己迁移至云上，不再独立采购物理服务器。

IDC预计，2019年云环境下的IT基础设施市场将首次超越传统IT基础设施市场的规模，占到整体市场的50%以上。行业分析师认为，中国市场的物理机出货量会持续下滑，企业将会越来越多地选用云服务，甚至完全运营在云上，云占主导地位的时代即将开启。

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