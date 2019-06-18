拥有核心企业1000余家 上海人工智能居全国前列

中关村在线消息：近日，在上海市政府新闻办举行的新闻发布会上，上海市副市长吴清表示上海初步建成为中国人工智能发展的领先地区之一。



上海初步建成为中国人工智能发展的领先地区之一

吴清表示，上海在发展人工智能产业集结了先发优势，具体表现在以下四个方面。

一、企业集群优势显现。“东西集聚、多点联动”的产业格局取得成效。



二、科技创新布局加快。微软—仪电创新平台、上海脑科学与类脑研究中心等一批基础研发平台启动；亚马逊、BAT、科大讯飞等一批行业创新中心和AI实验室落沪。

三、智慧应用形成品牌。早在去年12月，上海在全国率先发布首个人工智能应用场景建设实施计划。

四、赋能产业孕育生态。今年5月，国家有关部委和上海市政府启动建设上海（浦东新区）人工智能创新应用先导区和上海国家新一代人工智能创新发展试验区，打造一批示范项目，促进AI与实体经济深度融合，示范带动全国人工智能创新发展。



上海目前人工智能核心企业超过1000家

据了解，自去年以来，人工智能就已上升为上海优先发展战略，目前核心企业已经超过1000家。



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