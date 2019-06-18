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    OPPO手机OPPO Reno（6GB/256GB/全网通）

    OPPO Reno灵感版开启限量预售：2999元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上个月，OPPO曾发布了一款特别的灵感版Reno机型，但并没有宣布该机的具体上市时间。刚刚，OPPO官方微博表示Reno灵感版正式开始限量预售，仅提供6+256GB版内存规格，活动价2999元。

    OPPO Reno灵感版今日限量预售：仅有6+256GB可选
    OPPO宣布Reno灵感版开启预售

    据了解，Reno灵感版在外观方面仍延续Reno家族的标志性设计，包括背部的3D曲面以及Reno上出现的Logo的装饰线条，只是在配色上采用了天马行空的奇幻元素，这也正是该机命名中灵感版的最大体现。

    OPPO Reno灵感版今日限量预售：仅有6+256GB可选
    Reno灵感版采用了天马行空的奇幻元素

    同时，Reno灵感版从包装到配件做了全新设计。整个包装盒以及耳机、保护壳等配件的设计上处处体现了奇幻的元素。

    OPPO Reno灵感版今日限量预售：仅有6+256GB可选
    Reno灵感版包装配件拥有全新设计

    配置方面，Reno灵感版与普通版大体相同，正面采用了一块6.4英寸的星幕全景屏，并且支持光学屏下指纹识别；搭载骁龙710处理器，仅提供6GB+256GB存储组合；后置相机为4800万+500万像素双摄组合，内置3765mAh电池，支持VOOC 3.0快充，运行ColorOS 6系统，还支持多功能NFC。

    （本文图片来自网络）

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