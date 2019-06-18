三星双屏手机专利图曝光：或在A系列采用

中关村在线消息：自手机全面屏设计兴起以来，许多厂商为了提升手机的屏占比都绞尽了脑汁。而前摄作为真正全面屏的最大障碍，各厂商都为其设计了多种设计，纷纷推出了升降式、翻转式等前摄方案，甚至有些厂商直接取消了前置相机。



vivo和努比亚旗下双屏手机

比如Nubia X双屏版以及Vivo NEX，他们都在手机背面额外增加块副屏，以达到能让后置相机同时兼具前摄的功能体验。据外媒报道，今日美国专利商标局（USPTO）和世界知识产权组织（WIPO）公布了三星的一项新专利，这项专利就是三星采用副屏并取消前置相机的设计方案。



网曝三星双屏手机专利图

专利图显示，三星的这项专利在手机正面搭载了一块近乎没有边框的屏幕，手机前方仅有听筒和感应器的开孔，并没有搭载前置相机，而在其背部相机的下方放置了一块自拍用的副屏，面积约为整个背部的三分之一。



三星首款机械式前摄手机Galaxy A80

结合此前三星就曾推出了一款搭载机械结构的Galaxy A80。有媒体猜测，如果三星计划推出这款搭载副屏的机型，那么他们很有可能依然会在Galaxy A系列机型上进行试水。不过目前仅仅是专利图被曝光，大家也不用太过期待。

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