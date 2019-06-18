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    后置四摄 华为公布nova 5系列背面照

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：今日，华为在官方微博公布了nova 5系列的发布日期，并放出了背面照片。根据照片显示，nova 5系列采用后置四摄像头的设计。

    后置四摄 华为公布nova 5 Pro背面照
    华为手机官方微博公布nova 5系列发布信息

    今日，华为官方微博表示三天后（6月21日）将于武汉发布全新的nova 5系列，并放出了该系列的新机海报。根据海报显示，该系列手机采用了后置四摄的设计，与此前的爆料一致。

    后置四摄 华为公布nova 5系列背面照
    华为nova 5系列海报

    昨日，Geekbeech网站揭示了华为nova 5系列一款设备的处理器为麒麟980，而3C认证页面则揭示了新系列最高支持40W快充。

    据此前的爆料信息汇总来看，华为nova 5系列正面将会采用水滴屏幕设计。该系列将会有两种版本：nova 5将搭载7nm工艺的麒麟810处理器，而nova 5 Pro则搭载麒麟980处理器。

    除此之外，据消息爆料发布会上还将会发布搭载2K屏、麒麟980处理器的华为M6平板。

    感兴趣的小伙伴可以关注三天后的nova系列发布会。

    （本文图片来自新浪微博）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：后置四摄 华为公布nova 5系列背面照http://news.zol.com.cn/719/7195647.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7195647.html report 756 中关村在线消息：今日，华为在官方微博公布了nova 5系列的发布日期，并放出了背面照片。根据照片显示，nova 5系列采用后置四摄像头的设计。华为手机官方微博公布nova 5系列发布信息今日，华为官方微博表示三天后（6月21日）将于武汉发布全新的nova 5系列，并放出了该系列...
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