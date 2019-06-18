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    京东618大型剁手现场直播：笔记本10分钟成交5亿元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：京东618大促在从今天凌晨开始进入高潮阶段。京东官方公布的今天前30分钟战报数据显示，电脑数码全品类成交额叫去年同期整张231%，其中笔记本作为其中大类10分钟成交额超过5亿元。

    京东618大型剁手现场直播：笔记本10分成交5亿元
    京东618大型剁手现场直播

    京东官方数据显示：笔记本成交额较去年同期增长291%，就成交额上看笔记本前10分钟成交额便破5亿。其中华为和荣耀笔记本成交额同比增长12倍。14英寸笔记本产品则是最受关注类型，其成交额较去年同期增长631%。

    DIY品类上，4K显示器、SSD固态硬盘、无线鼠标等产品销售增长明显。其中4K显示器销售额较去年同期增长700%；大显存显卡销售额较去年增长260%；SSD固态硬盘则增长671%。

    京东618大型剁手现场直播：笔记本10分成交5亿元
    笔记本品类10分钟成交5亿元

    数码影像品类上，全画幅相机销售额增长252%，运动相机也是用户关注和消费增长最明显的小品类，成交额增长746%。

    真无线耳机销量同比增长25倍，Apple、华为、小米等品牌表现优异。其中华为销售额增长达到了24倍。

    与此同时，智能品类同样热度不减，分布式路由器、高速路由器以及翻译机的销售额较去年分别增长433%、27倍、17倍。

    京东618大型剁手现场直播：笔记本10分成交5亿元
    京东618大型剁手现场直播

    2019年的京东618你买了多少东西？注意下个月别忘了还“白条”。

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