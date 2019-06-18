奇瑞新款小蚂蚁eQ1月底上市：续航301km

中关村在线消息：据国内媒体报道，奇瑞此前在上海车展上发布的2019款小蚂蚁eQ1车型将于6月28日正式上市。新车NEDC综合工况续航里程可达301km。



2019款小蚂蚁eQ1正面

据了解，此次将上市的2019款小蚂蚁eQ1基本沿用了现款车型的造型设计，仅是在配置方面进行了调整。依然采用了可爱时尚的设计风格，车身采用双色设计，提供灵动蓝、火焰红等多种车身颜色可选。配备15英寸双四辐式双色铝合金轮圈，轮胎规格为165/65 R15。



2019款小蚂蚁eQ1侧面

内饰方面也没有太多变化，仅在一些细节方面进行了调整，比如新增了手机无线充电的功能和中央扶手。依然标配10英寸触摸显示屏，内置智能车机操作系统，同时配备三辐式多功能方向盘、一键启动、旋钮换挡、电子手刹等配置。



2019款小蚂蚁eQ1中控

动力方面，新车采用了三元锂电池（32.2kWh），搭载最大功率为30kW（41PS）的永磁同步驱动电机，最大扭矩为120N·m，最高时速可达100km/h。其官方显示NEDC综合工况续航里程为301km。



2019款小蚂蚁eQ1动力系统

充电方面，新车在普通充电模式下需要5-7个小时方可充满，在直流快充条件下30分钟即可从30%充至80%。

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