索尼与微软次世代主机之争 买一台PS5就够了

随着E3 2019大展的落幕，次世代主机距离我们也越来越近。微软今年在他的展前发布会上公开了新主机计划“Project Scarlett”。索尼尽管没有来参展，但今年上半年我们总能够听到属于PS5的“传说”。综合现有的消息与两家厂商未来的策略，在笔者看来，未来的这个世代，买一台PS5就够了。





性能：双方旗鼓相当

过去的一年时间里，有关两台新主机的传闻主要关注点都集中在了配置之上。从最早出现的传闻来看，微软将会推出两款不同的机型，一台是入门级主机，另一台则是真正体现次世代游戏性能的产品。索尼则完全没有考虑占领不同市场这件事，他们选择了只推出一台高性能主机。不过这台主机的性能在最初的传言中机能不敌Xbox 2（暂名）。

随着时间推移来到4月份，索尼开始在更多的场合谈及PS5，尤其是PS5的性能。虽然不像微软直接甩出了配置，但索尼放出的信息点非常明确，那就是性能的升级给玩家带来了直接的好处。SSD固态硬盘的加入，让游戏的加载速度直接从10秒以上缩减到了1秒钟。性能的提升也让向下兼容变得更加容易。可以说，索尼的每一步释放消息都思考的非常明确。





索尼展示PS5加载速度

微软的E3发布会结束之后，揭开了Xbox 2具体配置信息。这台主机将支持8K，120帧，配备光线追踪技术，采用AMD的Zen2处理器，性能是X1X的4倍，并搭载固态硬盘。Xbox 2这样的性能不可谓不强劲。

让很多人意外的是，尽管都使用的是AMD的Navi芯片，但AMD在发布会上更多提及的则是索尼的下一代新机PS5。与此同时，一些行业内人士也开始释放出小道消息，那就是PS5的性能要远比Xbox 2现在公布的这个配置要高。也就是说，短短几个月时间，双方机能上的差距似乎在舆论中发生了逆转.

鉴于索尼还没有正式公开PS5，有关机能的争论还会继续。不过可以确定的是，双方的机能会处在一个旗鼓相当的状态下。

游戏阵容：Xbox 2稍逊一筹

游戏阵容一直是微软的一块软肋，所以在过去的两年间，微软向外部大肆收购全新工作室，这其中不乏黑曜石这种在业界具有极大知名度的工作室。然而从时间角度来估算，以明年圣诞节作为两台主机的首发时间段，索尼能够拿出的东西还是要比微软多出一些。

众所周知，即便是PS4来到了末期，他们依旧能够拿出《死亡搁浅》和《最后的生还者：第二章》这样的作品。这也让人们非常担心，索尼能不能在新主机首发阶段拿出令人信服的作品。



《最后的生还者：第二章》

索尼最值得称道的就是各个大的工作室都具备两个项目并行的能力。顽皮狗旗下两大重要品牌《最后的生还者》和《神秘海域》。《最后的生还者》箭在弦上，所以开发《神秘海域》的小组很有可能在新主机上带来全新IP。圣莫妮卡的《战神》在去年获得了业内和玩家的双重认可，而北欧风格的《战神》续作相信也在开发之中。《GT Sports》之后，山内一典就再也没有拿出全新的作品，而新主机上市之时，也是他复出的最好时机。游击队的《地平线灵芝曙光》与战神情况类似，取得成功之后利用现有素材与世界观推出全新作品是一件再正常不过的事情。



上面提到的这些游戏都是索尼很有可能在PS5首发第一年就带给玩家的作品，当然也不排除会出现惊喜。相比之下，微软能够拿出怎样的首发阵容就显得扑朔迷离。目前可以确定的就是《光环：无限》，以及Playground工作室一直在筹备的RPG新作。另外一个可以确定的是，Turn10工作室铁定可以推出一款《极限竞速》系列正统续作，《极限竞速》与《GT》的正面对抗自然非常值得有趣。人们都期待Rare能够带来更多惊喜，不过从《盗贼之海》和《战斗蛙》的现状来看，这家工作室的未来并不乐观。



战斗蛙让人有点遗憾

从上面的分析来看，PS5的首发阵容会比Xbox 2的首发阵容更值得期待一些。至于第三方，随着“第三方独占”这一物种已经开始近乎稀缺，几乎可以忽略不计。

服务策略：微软的Playanywhere让人捏一把汗

相比前面两者，索尼与微软在服务方面的竞争似乎是次世代最值得期待的部分。上周周末传出了一则让人比较惊讶的传闻，那就是微软曾经考虑让看家大作《光环》系列登陆PS4，不过最终没有成型。

这样传闻对于玩家来说自然是惊讶的，但是一些业内人士表示，微软近几年的策略已经从此前的硬件销量导向，彻底转向了服务导向。年初Xbox One主机独占的《茶杯头》成功登陆任天堂Switch就已经是一个信号。在今年E3上，微软推出了面向PC端的XGP服务，意图也非常明显，那就是他们只在乎你是不是在游玩微软游戏，在什么设备上游玩他们是无所谓的。



Xbox Game Pass

这样的策略其实就带来一个问题，那就是玩家们可能在最终的主机选择时放弃Xbox 2。毕竟游戏主机还是要放在客厅中，大多数人自然是希望只买一台，并且够用就好。当微软的游戏可以在其他的设备上登陆时，玩家就失去了购买Xbox 2的理由。这也是我们为微软担心的地方。

相比之下，索尼对于PS5的服务提及很少，他们只谈到了有关向下兼容的话题。从笔者的预测来看，PS5的服务策略或许会和PS4差不多，甚至也会学习微软XGP的订阅制，但是并不会选择Play anywhere这种激进的策略，因此PS5究竟可以为玩家带来怎样的服务非常值得期待。

结语

次世代主机大战即将在明年年底到来，而明年E3，索尼自然不会再次缺席，届时两家都要展示出自身的实力来向玩家展示。只是以目前的状况来看，笔者并不看好Xbox 2这台主机的前景。不过，Xbox部门很有可能业绩飘红，毕竟钱赚到就可以了。

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