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    OPPO手机OPPO Reno 10倍变焦版（6GB/256GB/全网通）

    OPPO Reno 10倍变焦粉色版限量开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周。OPPO官方宣布Reno 10倍变焦版薄雾粉配色开始预约。今日，这款十分梦幻的配色正式开始限量发售，售价3999元起。

    OPPO Reno 10倍变焦粉色版限量开售
    OPPO Reno 10倍变焦版薄雾粉色限量开售

    配置方面，全新的粉色机型与其他配色并无不同。正面采用了一块6.6英寸2340×1080显示屏，官方称其为全景屏，同时还支持最新一代的光学屏下指纹识别；核心方面搭载了高通骁龙855处理器，前置相机为1600万像素，内置4065mAh电池，支持VOOC 3.0闪充。

    OPPO Reno 10倍变焦粉色版限量开售
    OPPO Reno 10倍变焦版薄雾粉色

    而10倍混合光学变焦该机最大亮点，OPPO官方表示，Reno 10倍变焦版采用4800万主摄+1300万潜望式长焦镜头+800万超广角镜头组合，三枚摄像头接棒式实现16-160mm全焦段覆盖，同时支持双OIS光学防抖，智能感知抖动并校正，拍远处也清晰。

    价格方面，OPPO Reno十倍变焦版6GB+128GB版售价为3999元，6GB+256GB版售价4499元，8GB+256GB版售价4799元。

    （本文图片来自网络）

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