微软重新上架华为MateBook笔记本 背后可不简单

中关村在线消息：上个月华为被添加到美国商务部的“实体名单”后，微软美国在线商城果断下架华为Matebook笔记本产品。而一个月之后，微软的态度显然已经改变了。



微软重新上架华为MateBook笔记本

现在，所有的华为MateBook笔记本于微软美国在线商店中重新上架。目前，华为MateBook 13、MateBook D、MateBook X Pro在微软美国在线商店中均能够正常下单购买。

微软发言人透露，“我们一直在评估，并将继续回应最近华为加入美国商务部出口管理条例实体清单所带来的许多业务，技术和监管复杂性。以目前评估的结果，我们将恢复在微软商店销售华为设备的现有库存。”

微软恢复上架华为笔记本的背后

可以肯定地说，微软恢复上架华为笔记本，可不仅仅是为了清库存这样简单。

对此微软本身来讲，华为本身就是微软的大客户，微软突然切断于华为联系对于自身的业绩将会带来实质性影响。此次选择恢复上架华为笔记本产品，更多是缓和当前矛盾，为以后再次合作铺路。

据了解，华为笔记本2018年的出货量增长率高达400%。同时有业内人士推算，如果按照这个发展势头，差不多三五年之后，华为笔记本市场份额将会进入到全球TOP5。这样一个高速成长的大客户怎能强已放弃，特别是在PC市场已经下滑的时候。

另一方面，微软也是被同行竞争所逼。美国政府强迫科技企业跟中国企业断绝联系，是为了打压。但实际上却在加速国内自主产品的研发进度。



华为鸿蒙申请商标

目前华为已宣布，自家鸿蒙OS已经进入内测阶段，最快几个月就能发布。而该系统最大特点是打通手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等各个领域，还能够兼容安卓应用和所有Web应用。

可以说微软在市场上将会再多一个竞争对手。虽然鸿蒙OS主攻中国市场，但是考虑到大环境，即中美关系不稳定的情况下，鸿蒙OS极有可能会被更多本土厂商所选择，成为助推或者是备选方案。

此时微软选择重新上架华为笔记本就显得尤为重要。

不只是微软，当前很多美国企业都在呼吁解禁华为

华为公共与政府事务部总裁办副总裁威廉姆逊早前接受采访时就表示，美国封禁华为最受伤的则是美国企业。“对于美国的许多企业来说，华为是主要客户之一。特别是芯片制造商，切断与华为的业务来往可能会给其带来‘灾难性’的后果。”



美国企业呼吁解禁华为

根据市场统计机构数据，仅仅在2018年，华为花费700亿美元采购零部件。其中，约110亿美元流向了高通、英特尔和美光科技等美国公司。

不仅是芯片公司业绩受到拖累，整个美股芯片板块也是很“受伤”。上周五，博通日前发布公告称，华为遭“封禁”将使该公司今年的销售额减少20亿美元。受此影响博通公司股价重挫8%，同时拖累美股芯片板块也集体走低，美光科技收跌2.2%，超微半导体跌幅3.3%，英伟达下跌2.4%。

面对此种情况，美国半导体产业协会(SIA)也公开表示，曾多次安排企业与美国政府的磋商会谈，以帮助行业公司遵守禁令，也借此向政府官员介绍禁令对美国公司的影响。

另外路透社报道称，包括英特尔、高通及赛灵思在内的多家美国芯片供应商正秘密向美国政府施压，要求后者放宽对华为的供货禁令。

对于美国企业态度华为自然是欢迎和开放的。华为创始人兼CEO任正非在公开场合多次强调“我们会更加坚定与美国公司的合作，我们保持开放的态度。”

所以说，合作共赢才是当前主流。

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