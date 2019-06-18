天猫618元iPhoneXR开抢 苹果新机限时打1折

中关村在线消息：今年的618购物节，苹果官方旗舰店也在参与优惠活动。现在，天猫方面宣布上线 618 元的 iPhone XR。



6月18日，天猫上线618元的iPhone XR，击穿iPhone底价

6 月 18 日 10 点、12点、14点、16点、18点、20点、22点，聚划算手机频道将上线iPhone XR 618 元秒杀。这一价格与苹果官网 6199 元的价格相比，不到 1 折。

去年 10 月，iPhone XR 通过天猫首发后，迅速成为人气新品。今年天猫 618 开场仅 1 小时，iPhone XR 在聚划算成交突破 5000 万。

今年，苹果官方首次参加天猫 618，通过 Apple Store 天猫旗舰店发放 200 至 800 不等的优惠券，覆盖包括 iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch 在内的全线商品。

在空前优惠的刺激下，苹果只用了 2 分 45 秒就成交破亿，成为首个进入天猫 618“亿元俱乐部”的品牌。

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