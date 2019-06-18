中关村在线消息：中国地震台网6月17日22时55分发布消息，在四川宜宾市长宁县发生6.0级地震，震中位置北纬28.34度、东经104.90度，震源深度16千米。随后，从不少四川当地市民拍摄的地震预警视频在网上广为流传。如社区“大喇叭”读秒、电视自动弹出倒计时等等，都为群众及时疏散和避险赢得了宝贵时间。



四川宜宾发生地震：成都提前61秒收到预警

根据四川日报的报道，截至6月18日5时20分，四川宜宾地震共造成11人死亡，受伤122人。另据成都高新减灾研究所的消息，由该所建立的大陆地震预警网提前10秒向宜宾预警，提前61秒向成都预警，电视、手机、社区、学校等同步发出预警。从而进行了疏散。

“地震预警”是指突发性大震已发生、抢在严重灾害尚未形成之前发出警告并采取措施的行动，抢在地震波传播到设防地区前，向设防地区提前几秒至数十秒发出警报，以减小当地的损失，也称作“震时预警”。

而“地震预警”是利用电磁波比地震波“跑得快”的优势，提前向周边地区发出的地震信号。研究表明，预警时间10秒，伤亡减少39%；时间为20秒，伤亡减少63%。

此次发挥作用的地震预警系统是指实现地震预警的配套设施。于2012年9月2日，由成都高新减灾研究所研发自主研发的地震预警系统通过鉴定 。

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