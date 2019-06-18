中国铁路总公司改制成立新公司 由中央管理

中关村在线消息：据人民铁道官方消息，经国务院批准同意，中国铁路总公司改制成立中国国家铁路集团有限公司，并在今天挂牌。



中国高铁

据悉，中国国家铁路集团有限公司由中央管理，是依据《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司，为国家授权投资机构和国家控股公司。依照国家有关法律法规，公司不设股东会，由财政部代表国务院履行出资人职责。公司设董事会、经理层，建立法人治理结构。

公司承担国家规定的铁路运输经营、建设和安全等职责，负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。

公司中文简称为“中国铁路”，英文全称为“China State Railway Group Co.,Ltd.”，英文简称为“CHINA RAILWAY”，英文缩写为“CR”。公司注册资本为人民币17395亿元，以铁路客货运输为主业，实行多元化经营。

原中国铁路总公司的债权、债务、品牌、资质证照、知识产权等均由改制后的中国国家铁路集团有限公司承继。

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