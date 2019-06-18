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    中兴推出Blade A7海外版：搭载国产自研芯片

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据媒体报道，中兴今日在国外发布了Blade A7海外版机型，其搭载了国产自研的紫光展锐虎贲SC9863A处理器，目前已在拉美、欧洲、亚太等海外多个国家陆续上市，售价为150欧元（约为1165元人民币）。

    中兴推出Blade A7海外版：搭载国产自研芯片
    中兴推出搭载紫光芯片的Blade A7海外版

    配置方面，中兴Blade A7采用了一块6.09英寸的显示屏，分辨率为1560×720，屏幕比例19：9，屏占比为89%；前置800万像素的摄像头，后置1600万像素的摄像头，提供2G+32GB、3GB+64GB两种存储组合，内置2000mAh电池，运行Android 9.0系统。

    中兴推出Blade A7海外版：搭载国产自研芯片
    紫光展锐是目前中国最大的泛芯片供应商

    据资料显示，虎贲SC9863A是一款高度集成的高性能、低功耗的八核LTE移动平台，可使手机制造商将高性能的功能与实惠的终端价格合二为一；其集成了八核的ARM Cortex™-A55处理器，支持3D图形加速的IMG8322，还支持1080P视频、FHD+高清显示，此外，SC9863A还重点提升了摄像头的处理能力，能给用户提供一个更好的拍照体验。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7195439.html report 805 中关村在线消息：据媒体报道，中兴今日在国外发布了Blade A7海外版机型，其搭载了国产自研的紫光展锐虎贲SC9863A处理器，目前已在拉美、欧洲、亚太等海外多个国家陆续上市，售价为150欧元（约为1165元人民币）。中兴推出搭载紫光芯片的Blade A7海外版配置方面，中兴Blad...
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