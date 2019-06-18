618哪些科技品牌卖得好？苏宁这份战报值得一看

中关村在线消息：今天是“618”活动的正日子，各大厂商都卯足了劲儿想在今天取得销量佳绩，那么哪些科技品牌在这样的日子里最受关注呢？或许苏宁易购的这份数据可以提供一些参考。





苏宁易购发布618实时战报：18日第一小时内订单量同比大涨215%。18日第一小时内，用户申请手机以旧换新的订单量，接近100000单。

苏宁易购在今天凌晨发布了618第一个小时的战报，数据显示，第一小时内su苏宁易购订单量同比增长215%，用户申请手机以旧换新的订单量接近100000单。

品牌销售额方面，华为系、苹果、海尔、美的、小米等品牌在一小时内销售额纷纷破亿。

具体产品方面，第一小时人气单名为iPhone XR，果然苹果的吸引力还是在的。此外，PPTV智能电视一小时销量增长786%，苏宁小Biu空调5分钟成交破10000台。

品类方面，垃圾处理器一小时内销量同比增长1433%，干衣机一小时销售额同比增长186.2%，增长显著。这从侧面证明我国家庭家电的消费升级正在进行。

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