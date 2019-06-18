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    微软曝光新Xbox更多细节：或有低价版本

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：新游戏主机还没有发售，索尼跟微软已经开始较劲。上一次Xbox One在价格上有点吃亏，这一次微软决定补回来。微软高管透露，新Xbox将在定价上采取不同的策略。

    微软曝光新Xbox更多细节：或有低价版本
    微软曝光新Xbox更多细节：或有低价版本

    微软项目管理合作主管Jason Ronald接受外媒采访时透露，他们正在打造的新Xbox将为游戏机一个新的标准，而新机为了获得更多的用户，这次在定价上将会采取不同的策略，比如提供基础游戏功能售价亲民的普通版（号称都能买得起）或者性能和配件更多，并且价格更高的豪华版。

    据了解，新Xbox在微软内部代号“Project Scarlett”，它将搭载定制款AMD处理器，该处理器基于AMD锐龙Zen 2 CPU和下一代Radeon RDNA游戏架构的“Navi”GPU打造，支持硬件加速光线跟踪。

    此外，Project Scarlett将搭载GDDR6内存，支持最高8K分辨率游戏（相较而言PS5支持4K分辨率），以及最高120帧的画面帧数，光线追踪也未落下，也支持自适应刷新率Project Scarlett还将搭载SSD硬盘，全新的SSD可以将性能提升40倍。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软曝光新Xbox更多细节：或有低价版本http://news.zol.com.cn/719/7195337.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7195337.html report 852 中关村在线消息：新游戏主机还没有发售，索尼跟微软已经开始较劲。上一次Xbox One在价格上有点吃亏，这一次微软决定补回来。微软高管透露，新Xbox将在定价上采取不同的策略。微软曝光新Xbox更多细节：或有低价版本微软项目管理合作主管Jason Ronald接受外媒采访时透露，...
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