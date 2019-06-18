中关村在线消息：第53届全球超算TOP500名单于昨日晚间，在德国法兰克福举办的“国际超算大会”（ISC）上发布。中国以拥有219台超算成为当前拥有超算最多的国家，而美国超算“顶点”和“山脊”依旧稳居全球超算TOP2。



全球超算500强：联想交付173套超算蝉联第一

综合新闻报道，从数量上来看，中国拥有219台超算，美国拥有116台超算；中国公司联想、浪潮和曙光是全球最大的三家超算供应商，分别交付了173、71与63台Top500超级计算机。美国公司惠普、克雷、Bull等位列之后。

另外，新一期榜单中，全球超算前四位排名较上次没有变化。即美国超算“顶点”和“山脊”、中国超算“神威·太湖之光”和“天河二号”分列前四位。

此次2019年6月的TOP500榜单还创造了一个新的里程碑，就是上榜的全部500台超级计算机HPL基准测试成绩全部越过1PetaFLOPS，也就是说全球最强的500台超级计算机全部达到了一千万亿次每秒的浮点运算能力。

（文中图片来自中青网）

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