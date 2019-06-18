Oukitel推出K12机型：内置10000mAh电池

中关村在线消息：据媒体报道，近日国产小众手机品牌Oukitel发布了旗下最新款的智能手机——Oukitel K12。该机十分夸张的内置了10000mAh超大电池，目前售价为239.99美元起（约为1661元人民币）。



Oukitel K12采用了水滴屏的设计

据了解，该机采用了一块分辨率为1080x2340的6.3英寸水滴屏，屏幕比例为19.5：9；电池容量为10000mAh，Oukitel官方表示充电一次可正常使用一周时间，纯待机状态下（带SIM卡）续航时间长达31天。



Oukitel K12拥有超长的续航时间

核心配置方面，Oukitel K12搭载了联发科P35处理器，搭配6+64GB存储组合，支持最高128GB的microSD卡扩展；据悉，联发科P35采用了台积电12nm工艺（16nm升级版），8核心A53架构，最高主频2.3GHz，GPU采用的是680MHz的PowerVR GE8320，从参数上来看，联发科P35处理器大致与骁龙625规格相当。

据外媒报道，该机目前正在进行预售活动，首发预约价为249.99美元（约为1731元人民币），将会在6月24日之后恢复239.99美元（约为1661元人民币）的售价。

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