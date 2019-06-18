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    iOS 13描述文件放出 可以提前尝鲜啦！（附下载）

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：在苹果公布iOS 13之后，不少人都希望能够早早尝试，但无奈只有开发者账户才能够获得测试版权限，现在机会来了。

    iOS 13和iPadOS 13描述文件下载：免费无损升级！
    iOS 13

    苹果今天放出了iOS 13的第二个测试版，同时还放出了用于OTA的描述文件，这意味着即使没有开发者账户，也可以下载体验iOS 13测试版了。

    之前iOS 13第一个测试版其实也可以绕过开发者账户，但过程相对复杂，这一次的描述文件就让事情变得很简单了。

    除了iOS 13之外，iPadOS 13的第二个测试版也发布了。

    iOS 13正式支持暗色模式，此外还推出了浏览和编辑照片以及登录App和网站的全新方法，加上智能充电和性能方面的提升，iOS 13还是值得尝试的。

    下载链接: https://pan.baidu.com/s/10_0UNNRKyNhR5NWiC-_Gng 提取码: xxpy

    以下为可升级iOS 13的机型：

    iPhone XS

    iPhone XS Max

    iPhone XR

    iPhone X

    iPhone 8

    iPhone 8 Plus

    iPhone 7

    iPhone 7 Plus

    iPhone 6s

    iPhone 6s Plus

    iPhone SE

    iPod touch (第七代)

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iOS 13描述文件放出 可以提前尝鲜啦！（附下载）http://news.zol.com.cn/719/7195326.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/719/7195326.html report 761 中关村在线消息：在苹果公布iOS 13之后，不少人都希望能够早早尝试，但无奈只有开发者账户才能够获得测试版权限，现在机会来了。iOS 13苹果今天放出了iOS 13的第二个测试版，同时还放出了用于OTA的描述文件，这意味着即使没有开发者账户，也可以下载体验iOS 13测试版了。...
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