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    三星Note10 Pro保护壳流出：外观已定

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：之前一直有传闻称，三星将会在8月份左右发布Galaxy Note10系列。且三星此次还将会推出一款Galaxy Note10 Pro。近日，电信运营商Verizon的销售日历泄露也再次证实了此事。随着发布的临近，关于该机的爆料也是层出不穷。

    三星Note10 Pro保护壳流出：外观已定
    网曝三星Galaxy Note 10 Pro保护壳实拍图

    日前，又有国外爆料人晒出了三星Galaxy Note10 Pro的保护壳实拍图。照片显示，该机的背部整体设计方案与此前曝光的渲染图几乎完全一致。其后置相机将会采用在机身背部左上角竖直排列的方式放置，同时在摄像头模组的旁边则还有一排较小的竖置开孔。同时顶部以及底部的开孔也与之前的传闻相符，看来三星Note10系列的整体设计已经基本敲定。

    三星Note10 Pro保护壳流出：外观已定
    网曝三星Galaxy Note 10 Pro带壳渲染图

    根据之前的爆料，三星Galaxy Note 10 Pro将会配备四颗后置摄像头，规格分别为1200万像素广角镜头、1200万像素长焦镜头、1600万像素超广角镜头以及一颗TOF镜头，拍照性能进一步提升。

    配置方面，传闻该机将会将配备一块6.75英寸4K分辨率的超感光全视屏，支持HDR+高动态范围图像。同时，搭载高通骁龙855处理器，并内置X50 5G基带，支持5G网络。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Note10 Pro保护壳流出：外观已定http://news.zol.com.cn/719/7195317.html

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