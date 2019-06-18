Pixel 4 XL全新渲染图曝光：后置三摄？

中关村在线消息：近日，美国电信巨头Verizon内部的销售日历被泄露，其中显示谷歌Pixel 4系列新机将在今年十月中旬发布。此次谷歌将会推出Pixel 4以及Pixel 4 XL两款机型，日前，网上又流出了Pixel 4 XL的最新渲染图。



网曝谷歌Pixel 4 XL渲染图

图片显示，谷歌Pixel 4 XL将采用的背部设计与之前曝光的Pixel 4设计大致相符，其背部取消了谷歌一直使用的双色调凭借设计，而采用了全玻璃背壳的设计，手机底部中央位置还保留有谷歌的“G”字logo；另外，渲染图还显示该机的后置“浴霸”相机模组中放置了三颗摄像头，这也与之前的一些传闻吻合。



网曝谷歌Pixel 4渲染图

值得一提的是，根据此前传出的消息来看谷歌内部似乎还并没有确定该机的最终设计方案，其正面究竟会采用哪种形态的屏幕设计目前还不能确定。不过可以肯定的一点是，谷歌这次依然会为该系列搭载两颗前置摄像头。而配置上，将全系搭载高通骁龙855处理器，配备谷歌史上最高的6GB内存。

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