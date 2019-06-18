早报：苹果明年推2款5G手机 京东发618战报

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

华为作为Android Q首发厂商，目前对于改系统的适配工作进行顺利。这对于华为手机用户来讲自然是一个好消息。

华为Android Q首批升级机型曝光：共11款



华为Android Q首批升级机型曝光

据意媒HDBlog报道，华为目前正着手为11款机型适配Android Q系统。早前，华为爆出正在内测基于安卓10.0系统的EMUI 10，除了内核之外还能获得完整的Google GMS套件。

根据最新报道，华为的EMUI 10内测版目前仅限旗舰P30 Pro。从流出的截图看，外观和功能变化不是很大，除了桌面图标再次重新设计，拍照和光学感知提升。【详情点击】

就目前消息看，EMUI 10和目前的EMUI 9.x并没有太多不同，不过在运营速度上将有很大优化与提升，就目前内测进度看，应该很快就会发布了。下面一则消息来自苹果。



苹果5G大爆发：明年5G iPhone占比超过60%

天风国际分析师郭明錤今天发表了最新报告，分析了苹果在iPhone 5G上的战略，他指出苹果的5G iPhone策略在美国对华为实施出口禁令后更积极，预测5G iPhone占新2H20 iPhone总出货量约60% ，要比市场共识20%的比例激进得多。



此外， 苹果先前选择与高通和解，这也代表着Intel开发5G基带芯片失败，且新2H20 iPhone将支援5G，所以才急着跟高通和解。

考虑到美国市场主流5G技术为mmWave毫米波，所以苹果不大可能推出仅支持Sub-6GHz频段的5G iPhone，也要兼顾毫米波技术。除了采购高通的5G基带，苹果对自研基带一直没有放弃，将在2022或2023推出自行设计的5G基带芯片。

从当前消息看，苹果到明年下半年才能推出自家5G手机，虽然相比其他厂商晚了很多，但是后续苹果实力也不容小嘘。出来手机，来看看DIY硬件消息。

AMD X570主板零售价曝光：明显涨了不少

丹麦零售商Komplett.dk公布了三代锐龙、多家X570的零售价格，虽然不代表最终售价，国情也不同，但仍有很大参考价值。

三代锐龙处理器列出的价格折算成美元，并扣除25％税费，分别如下：锐龙3 3200G：100美元；锐龙5 3400G：160美元；锐龙5 3600：205美元；锐龙5 3600X：260美元；锐龙7 3700X：335美元；锐龙7 3800X：410美元；锐龙9 3900X：515美元。对比AMD官方给出的建议零售价贵了10-15美元。

AMD当前势头正猛，可以说在很多方面都已经赶上或者是超过竞争对手。至于价格方面完全是市场定价，所以喜欢就买。下面这个手机设计厉害了。

华为新专利曝光：三屏双折叠智能手机设计



华为新专利曝光

外媒LetsGoDigital发现了一项可追溯到2018年夏季的专利申请，该申请在几周前，由WIPO（世界知识产权局）于2019年5月31日发布出来。



当该设备折叠时，看起来像是一个有点传统的厚厚的智能手机，但屏幕包裹了设备的两个边缘。当这些边缘展开时，就会焕发出魔力。这相当于打开了两个额外的全尺寸屏幕，将设备变成了一个非常合理的平板电脑。

可以说关于手机的一切想象，都在华为这个专利设计上得到了具体体现。好了下一条是莫斯科的新闻。

特斯拉CEO马斯克：已删除推特账号



特斯拉CEO马斯克：已删除推特账号

特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上将自己的昵称从“ElonMusk”更改为“Daddy DotCom”，并宣布已经删除自己的推特账号。



马斯克经常被称为“硅谷钢铁侠”，创新大胆，Telsa、SpaceX都是他的杰作，还在打造超级高铁，同时个性耿直，在推特上的发言也很大胆，但不清楚这次为何突然要“删号退群”。

值得一提的是，去年8月份，马斯克通过推特宣布要将特斯拉私有化，每股价格420美元，并已获得资金担保，不过随后被SEC(美国证券交易委员会)起诉，理由是涉嫌欺诈。最终双方和解，但条件之一是马斯克通过推特发布重要信息之前，必须得到公司律师批准。

马斯克的性格就是刚，既然发推得自由都没了，还留着有何用。下一条来看看最新游戏主机的消息。

游戏开发者：PS5机能比Xbox Scarlett更为强大



游戏开发者：PS5机能比Xbox Scarlett更为强大

在IGN最近一次的Podcast中，编辑Colin Moriarty谈及，有游戏开发者透露，就开发机来说，PS5要比Xbox Scarlett的性能更为强大些。



事实上，这不是从业内人士口中第一次赞美PS5。本月初，《如龙》总监Toshihiro Nagoshi曾提及，PS5有着强大的处理性能，将会给机器学习、人工智能极大的呈现空间。由于Xbox Scarlett定于明年圣诞前发售，PS5大概节奏相仿。

看完了以上信息，想必明年那些要下手的玩家已经心里有数了。接着是谷歌CEO的一则消息。

谷歌CEO：YouTube不可能100%过滤掉不良内容



YouTube不可能100%过滤掉不良内容

谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）今日在接受采访时表示，由于YouTube的规模太大，要100%过滤掉不良内容是不可能的。



最近几年，谷歌旗下视频网站YouTube因为一些有争议的内容一直处在风口浪尖上。虽然YouTube也采取了一些措施试图过滤掉这些不良内容，但问题依然存在。

不过皮查伊说：“通过机器和人类相结合的方式，我们已经取得了进展。如今，在99%的情况下都是没有问题的。我们的目标是继续扩大战果，让不良内容的比例远远低于1%。”

貌似皮查伊把实话给说出来了，不知道谷歌的股价会不会因此受到影响。下面一则消息来自于英特尔。

英特尔寻求与三星合作：代工生产“Rocket Lake”



英特尔寻求与三星合作

韩国新闻媒体Sedialy编写的一份报告中，英特尔专门寻求三星合作，以满足其14纳米产品的需求。据报道，三星已经正式同意制造英特尔代号为“Rocket Lake”的微架构CPU，该微处理器将作为迷你PC的处理器，计划于2021年发布。



据消息人士称，三星将在2020年第四季度开始大规模生产14纳米英特尔CPU。这是英特尔第一次寻求三星进行CPU制造，一直以来，英特尔都是依靠内部工厂生产其所有组件。

英特尔开始在芯片制造领域寻找合作伙伴，其实可以大幅削减成本，这样就不用挤牙膏了。下面是京东618 战报。

京东618战报：第一小时成交金额同比增长65%



京东618战报

京东618十六周年庆迎来了18天中的下单最高潮，京东在第一个小时的成交金额同比增长65%。



从18日零时起，京东家电仅用2分36秒整体成交额就突破10亿元大关，其中空调品类仅用时7秒成交额就突破亿元，冰洗品类2分钟成交额也达到了4亿元以上，美的、海尔、格力三大品牌均在3分钟内突破亿元大关。

来自京东3C的数据显示，在618的第一小时里，3分钟手机品类销量破10万台，6分钟手机品类成交额破5亿，Apple、华为、荣耀、OPPO、一加、努比亚，前10分钟成交额同比增长均超200%。半小时内，华为笔记本销量同比增长3.6倍，真无线耳机销量同比增长25倍，京东反向定制的微软Surface灰粉金笔记本销量同比去年11.11增长3倍，智能手表销售额同比增长4.5倍，智能机器人销售额同比增长9倍，智能摄像头成交额同比增长3倍。

京东生鲜平台数据显示，生鲜半小时销售2000吨，其中进口生鲜销售了500吨；前30分钟，燕窝类商品成交额同比增幅143%，阿胶类商品成交额同比增幅162%；三只松鼠1个小时超过去年全天销售，成交额同比增长18倍，麦维他（Mc Vitie's）饼干1小时同比增长77倍，啤酒包销定制品成交金额同比超过15倍，洋河包销定制系列开售1小时超越去年全天销量。

就问你凌晨“剁手”开心吗？！月底白条别忘了还。

四川宜宾突发6.0级地震！贵阳、成都、重庆等地都有强烈震感



四川宜宾突发6.0级地震！

根据中国地震台网正式测定，6月17日22时55分，在四川宜宾市长宁县发生6.0级地震，震中位置北纬28.34度、东经104.90度，震源深度16千米。



随后当地多次发生余震，包括珙县一次5.1级：

23:09 四川宜宾市长宁县(北纬28.39度，东经104.84度)发生3.6级地震，震源深度10千米。

23:21 四川宜宾市长宁县(北纬28.35度，东经104.88度)发生2.9级地震，震源深度13千米。

23:23 四川宜宾市长宁县(北纬28.40度，东经104.90度)发生3.0级地震，震源深度8千米。

23:36 四川宜宾市珙县(北纬28.43度，东经104.77度)发生5.1级地震，震源深度16千米。

00:29 四川宜宾市长宁县(北纬28.39度，东经104.85度)发生4.1级地震，震源深度10千米。

00:37 四川宜宾市长宁县(北纬28.39度，东经104.87度)发生4.2级地震，震源深度10千米。

截至18日凌晨1点半，地震已导致长宁县双河镇街村1人死亡，另有1人失踪、6人被困。

据网友反馈，贵阳、成都、重庆等地都有强烈震感。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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