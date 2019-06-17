中关村在线消息：北京时间6月17日，今天下午华为在深圳总部召开了任正非与数字时代三大思想家的其中两位的对谈活动。在这次对谈中，任正非也谈到了华为近期出售海底光缆的业务。任正非表示，华为出售海底光缆这项业务主要是因为它已经不属于华为的核心业务范畴。



华为回应出售海底光缆业务：不属于核心业务

任正非直言，华为如果想要出售一个项目，并非是因为他失败了，海底光缆业务就已经取得了不少成果，只是因为他不再属于华为的核心业务，所以才最终被出售。任正非还表示，华为未来不会分离或出售其他业务，但可能会缩小某些业务的规模，不会因为正在进行的业务合并采取裁员。

任正非还提到：“两年前，我们重组了软件部门，该部门拥有2300名员工，每年耗资大约100到200多亿美元，但没有研发出任何具有说服力的产品。因此，华为决定关闭此业务。我很担心员工的情绪状况，并找人力资源部门谈了话，在调整岗位之前给这些人加了薪。这部分员工转移至了一些其他岗位，例如消费者、云业务等等。最近，我还去看了看这部分员工的工作情况，我发现这些员工是将此视为一种新的机遇。”

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