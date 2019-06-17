智能云桌面 详解厦门市第三医院运维的提升之道

从8小时到30分钟，这是厦门市第三医院云桌面系统改造后，厦门市第三医院信息办副主任郭胜杰最直观的感受；"流畅、稳定、符合医疗从业者的职业特性"，这是云桌面系统改造后，厦门市第三医院医护人员的体验。

信息部门人员从繁琐的运维中解脱，全院医护人员能将精力更聚焦于患者，厦门市第三医院这样的改变，源自医疗信息化建设中，基于Intel技术的IDV（智能桌面虚拟化）解决方案。

厦门市第三医院的转型需求

厦门市第三医院位于鹭岛岛外，是一家集医疗、教学、科研、预防保健为一体的大型三级乙等综合性医院。医院占地面积140亩，建筑面积9.3万平方米，编制床位 1000，内设 38 个业务科室。2018 年全年，医院门诊、急诊量达到 96.9 万人次，年收住院病人 4.4 万人次，年手术量 1.1 万人次。

近年来，伴随着信息技术的发展，无论是响应国家倡导的医疗行业信息化号召，亦或是自身业务需要，厦门市第三医院从2012开始，便积极投身信息化建设中。整个建设过程分两个阶段，一期主要进行整体架构的构建及部署工作，确保基础设施能支撑起未来业务及技术发展；二期进行集成平台和数据中心建设，为医院科研、大数据分析及统一管理奠定基础。

而在整个改造过程中，厦门市第三医院首先要解决的，便是终端设备的应用难题。

"全院有1000多台电脑，这还没算上打印机、扫描仪、高拍仪等设备，每次系统推送、升级，都占用掉信息办工作人员的大量时间"。在郭胜杰看来，整个信息办每天要将大量的精力放在系统的管理和运维上。



厦门市第三医院信息办副主任郭胜杰

以呼吸科护士站为例，整个护士站要部署8台电脑，信息办工作人员需要先将每台电脑的系统补丁升级到最新版本，再安装HIS、EMR等信息应用软件，此过程用时30多分钟，接下来配置网络、安装打印机，一台电脑从安装到最终使用，需要1-2小时。"一个护士站8台电脑，一名工作人员需要一天时间才能完成一个站点的工作，何况大大小小的科室1000多台电脑。"郭胜杰如是说。

不同于金融、电信、互联网等行业，医疗行业各科室间有着明显划分，不同科室终端的应用场景不同，对终端的功能需求也不同。如影像科，要求终端具备很强的图像处理能力，支持多屏投放，以实现主副屏位置和桌面翻转情况的记忆。

同时，互联网的应用无疑提升了医疗行业的运作效率，但内外网的频繁交互，同样也增加了数据泄露风险，厦门市第三医院同样也面临此问题：APP的推广、智能化的应用，使得整个网络功能越来越强大，面向的范围也更加广阔，给信息办工作带来了更大的挑战，安全准入、路线检测、防火墙、系统补丁，各类防范都得兼顾，这也着实令郭胜杰头疼，"如果完全依赖人力的话，这么庞大的工作量很难在短时间内完成"。

可以看到，繁琐的运维工作，亟待提升的终端应用以及数据的安全管控，是厦门市第三医院面临的难题。这些难题，是否也是阻碍整个医疗行业转型的绊脚石？

智能云桌面：有计算力的云终端

在整个信息化改造过程中，全院面临的运维难题，使得郭胜杰开始对整个终端系统市场进行调研：是否可以通过整套的解决方案，实现终端设备的批量化管理，提升全院业务效率和数据安全保障。

调研中，郭胜杰也发现，做终端解决方案的厂商不在少数，更多的是软硬件结合，整体化的运作方案，这并不适用于场景多样、需求不同的医疗行业。

在这样的需求下，基于Intel技术的IDV（智能桌面虚拟化）解决方案进入了郭胜杰的视野。

不同于传统VDI虚拟化桌面方案，基于Intel技术的IDV（智能桌面虚拟化）解决方案亮点在于实现了云端算力与终端算力的再分配，通过合理的集中管理保证终端的统一运行、更新。





随着企业IT环境逐渐云化，各条业务线越来越复杂，对数据及时性、系统稳定性及跨场景处理的灵活性要求增高，完全依赖于云端服务器的VDI云桌面解决方案已不再适用，原因在于VDI需要强大的云端算力和网络带宽才能带动前端众多瘦客户机的运行，由于采用集中存储、集中计算架构，VDI方案一旦服务器宕机，将直接影响整个客户端。

在IT环境云化的同时，边缘计算的分布式存储、计算特性吸引了英特尔的注意。在英特尔看来，通过提升本地算力，将数据在用户终端完成存储、访问与分析，将很大程度上减轻云端服务器的压力，同时保证企业运维人员可以按照实际工作需求定制本地化桌面，实现数据的本地调用和分析，提升终端用户体验，这便是Intel提出IDV（智能桌面虚拟化）解决方案的初衷。

智能云桌面：8小时到30分钟的变革

由此，在多番讨论后，厦门市第三医院最终选择了武汉晶众科技有限公司（以下简称"晶众"）基于Intel技术的IDV（智能桌面虚拟化）解决方案。

根据厦门市第三医院的实际情况，晶众为其进行了组合产品的定制开发，包含桌面管理、打印机和云盘三个组件，并对用户端的操作系统和应用软件进行了完整封装，使得终端桌面以单一数据形态而存在，构建出一个可以大幅度简化运维的云终端解决方案。

同时，整个云终端解决方案提供一键部署功能，可通过对终端设备的集中管控实现操作系统、应用软件和补丁的快速批量安装、升级与卸载，离线功能的加入使得终端设备实现真正的网络带宽零依赖、服务器性能零依赖、大面积瘫痪零概率。

此外，晶众提供的该方案，实现了厦门市第三医院打印机设备、驱动程序和相关配置从分散管理到集中管控的转变，云盘功能使得个人数据可随账号移动，最终实现终端的标准化运维和自维护。

整个云终端解决方案从2018年8月开始部署，分多期进行，每期按照3-4个科室推广，截止目前，厦门市第三医院已有100多台PC及打印设备运用英特尔IDV云终端解决方案。

从首批推广到现在，基于Intel技术的IDV（智能桌面虚拟化）解决方案在厦门市第三医院的应用已经半年有余，对于新方案的应用，郭胜杰的评价很简单："整体的应用还是非常好的"，这样的回答，或许便是对英特尔IDV云终端解决方案最好的肯定。

具体而言的话，晶众基于Intel技术的IDV解决方案使得厦门市第三医院的终端设备从单一的运维模式走向批量化。以系统推送为例，信息办工作人员仅需在中台进行集中推送，客户端便可一次性获取医院最新版本的系统，客户端不同步，版本不一致的情况再也不会发生。

此外，针对不同科室的应用场景，将其细化并进行需求汇总，仅需把相应镜像推送过去，便可完成差异化部署和使用。





而在终端安全上，同样可以借助镜像方式实施一次性推送，各客户端在重新启动之后便可恢复到最佳状态，不必担心由于补丁问题造成数据泄露，同时也节省了信息办的运维时间。

若要将节省的时间量化的话，从8小时到30分钟便是最好的例子。"以前一个科室的电脑运维工作，需要花费信息办一名工作工作人员一个工作日，现在30分钟就可以完成"， 郭胜杰说，"从频率来看，实施云桌面技术后的科室，无论从报修量还是故障处置时间，均有了大幅下降，已初步实现自维护"。

结语

通过郭胜杰的言语，可以明显感受到，基于Intel技术的IDV（智能桌面虚拟化）解决方案的应用，使得云端算力与终端算力的合理分配，并通过智能化的集中管理实现了终端的统一运行与更新，在运维、管理、安全等层面全方位推动着厦门市第三医院信息化改造。

若将视线转至整个医疗行业，信息化改造的路上，又有多少个厦门市第三医院，面临着成百上千台终端运维难、数据安全监管难及成本难题，需要英特尔这样的IDV云终端解决方案商提供帮助？

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