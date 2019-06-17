实时直播：华为任正非接受美国科技大咖采访

中关村在线消息：北京时间今天下午两点，华为创始人任正非将与两位世界知名学者尼古拉斯·尼葛洛庞帝和乔治·吉尔德进行对谈。

尼古拉斯·尼葛洛庞蒂是美国电脑专家、麻省理工学院教授和该院媒体实验室创办人。

乔治·吉尔德是美国著名未来学家、经济学家，被称为“数字时代的三大思想家之一。

14:08 2019-06-17 北京时间今天下午两点，华为创始人任正非将与两位世界知名学者尼古拉斯·尼葛洛庞帝和乔治·吉尔德进行对谈。中关村在线将为大家带来文字直播

14:09 2019-06-17 尼古拉斯·尼葛洛庞蒂是美国电脑专家、麻省理工学院教授和该院媒体实验室创办人。

14:09 2019-06-17 乔治·吉尔德是美国著名未来学家、经济学家，被称为“数字时代的三大思想家之一。

14:17 2019-06-17 主持人：我们今天的话题是“与任正非喝咖啡”。 相信我们会有一个非常好的对话。

14:18 2019-06-17 主持人：我们都知道华为的文化是非常开放的，并且一直都是如此。今天我们相信我们会有一个非常好的对话，但是在开始之前，我想和各位介绍一下今天的小组讨论的主持人以及小组讨论的几位嘉宾。

14:21 2019-06-17 主持人：我们今天非常高兴邀请到了尼古拉斯·尼葛洛庞帝，也就是MIT的媒体实验室的共同合伙人。另外还邀请到的是乔治·吉尔德先生，他是《未来主义+》作家，也是风险投资家。另外，我们还有幸地邀请到任正非先生，也就是华为的创始人及CEO。另外，陈先生是华为的高级副总裁，以及华为的董事会成员，另外还邀请到了田薇，是我们本次讨论的主持人，大家非常熟悉，作为CGTN《世界观察》的主持人。

14:22 2019-06-17 主持人：下面把麦克风交给今天的主持人以及几位嘉宾。先邀请几位嘉宾来到台上。

14:22 2019-06-17 田薇：一杯咖啡吸收宇宙能量，Hello，今天非常高兴有机会和任正非一同在这边喝茶，应该说在过去，历史总是说“一杯茶能够解决很多问题”，但是我们不知道今天的对话会怎么样。今天是智慧的，一定是能够引起思考的。我们先看一下今天的几位嘉宾，他们都是各自行业的领路人，而且他们也是非常了解我们目前所面临的挑战。

14:23 2019-06-17 田薇：今天我们交流的主要形式是对话，但想法是没有任何边界的。首先先请任正非先生来谈几句。任正非是华为的创始人，也是华为的CEO，他是华为的创始人，也是我们中国非常重要的企业的企业家。华为也是全球最大的5G的设备生产商，也是全球最大的电信的生产设备，目前华为也是全球第二大手机生产商。非常欢迎华为的任正非先生。任正非先生右边是尼古拉斯·尼葛洛庞帝先生。

14:23 2019-06-17 田薇： 为什么我要介绍一下尼古拉斯·尼葛洛庞帝，以第二位介绍他的原因，是因为他最近刚刚收任先生作为他的学生，这是一个非常大的新闻。他是科技界的远见家，另外我们也知道他是MIT媒体实验室，并且他也是很多其它基金会的创始人主席，目前也是科技winser的教授。另外，他在全球范围内有非常多业务的扩展，非常高兴今天能够邀请到尼古拉斯。

14:24 2019-06-17 田薇： 下一位专家是乔治·吉尔德，吉尔德是科技领域的行家，他也是经常被里根引用的一位作家。包括他也是在各个领域当中都有自己的著作，而且他也非常享受自己作为作家，包括也是经常非常喜欢滑雪的一位作家。非常高兴今天能够邀请到乔治。

14:25 2019-06-17 田薇： 最后，非常高兴地看到下一位女士坐在了任正非先生的左边，这位女士在华为已经工作了25年，是任正非先生的同事，陈女士，您是华为董事会的会员，也是华为的高级副总裁，非常高兴您也能够来到台上。今天“和任正非喝咖啡”的交流，我们先要和任先生沟通一下。

14:26 2019-06-17 田薇： 任先生，您现在还能去美国吗？您现在是不是不能去美国了？所以您要把您所有美国的朋友带到中国喝咖啡呢？

14:26 2019-06-17 任正非：我今天拜尼古拉斯·尼葛洛庞帝为老师，也就是说我跟乔布斯是同学了，我感到无上的光荣。

14:26 2019-06-17 田薇：乔治·吉尔德呢？任正非：乔治·吉尔德给黄老师写了一本书，写了序言，我读了英文版《价值为纲》的序言，写得非常好，我非常崇拜他。

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