中关村在线消息：北京时间6月17日，近日有关富士康即将撤离大陆的消息甚嚣尘上。就在今天，富士康公司正式发布声明，澄清了近期的一些不实传闻。富士康表示，目前富士康大陆各园区生产经营有序进行，并没有出现撤资的状况发生。



富士康公司发布声明：否认“撤离大陆”消息

富士康表示，长期以来，他们都将大陆员工视作鸿海集团最宝贵的财富。针对近期个别自媒体刻意曲解事实、恶意抹黑富士康的行为，将保留通过法律手段维护集团形象及利益的权利。

以下为富士康公司声明全文：

富士康科技集团声明

2019.06.17

针对近期外界流传关于“富士康撤离大陆”等相关信息，富士康科技集团严正声明如下：

一、相关流言均为不实信息，目前富士康大陆各园区生产经营有序进行，无撤资现象发生；

二、作为全球化运营企业，秉持“长期、稳定、发展、科技、国际”的经营宗旨，富士康自1988年投资大陆，31年来伴随改革开放步伐，与大陆共同发展成长；未来，富士康仍将持续扎根大陆，深耕发展；

三、长期以来，富士康都将大陆员工视作集团最宝贵的财富，结合集团“云、移、物、大、智、网+机器人”转型方向，持续推动集团人才“本土化、本地化、年轻化”，助力大陆产业工人转型升级；

四、针对近期个别自媒体刻意曲解事实、恶意抹黑富士康的行为，我们将保留通过法律手段维护集团形象及利益的权利。

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