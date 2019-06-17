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    iPhone11电池容量曝光：3000mAh起步

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息:苹果将在今年发布三款iPhone已成定局，随着发布日期临近，关于新iPhone的消息也变得多了起来。近日配件制造商Olixar泄漏的数据显示，今年三款新iPhone的电池容量都要在3000mAh以上。

    三款新iPhone电池容量曝光：苹果要大提升容量
    三款新iPhone电池容量曝光：苹果要大提升容量

    Olixar泄漏的数据显示，iPhone XR升级版电池容量是3110mAh，而iPhone XS升级版则是3322mAh，而iPhone XS Max电池容量是3650mAh。

    根据早前消息，今年新一代iPhone叫iPhone11，三款机型分别是iPhone11、iPhone11 Max以及iPhone11R。而存储空间起步可能从128GB起，即128GB、256GB和512GB。

    外观设计上，iPhone 11/11R，依旧延续刘海屏设计，机身背部则是采用了“浴霸”设计，也就是从原来的常规镜头+长焦镜头的基础上，在增加一枚广角镜头。三颗镜头加上一颗闪光灯共同方形摄像头模组，被放置在机身左上角。

    其它硬件上，iPhone11以及iPhone11 R将会搭载A13芯片，该级芯片采用台积电7nm极紫外光刻（EUV）的新工艺，其晶体管数量与A12X几乎相同。但可能会从2个高性能核心+4个高效能核心，升级到3个性能核心+4个能效核心。

    另据了解，虽然今年的iPhone依旧有三个机型，不过具体型号有多达11款，分别是A2111，A2160，A2161，A2215，A2216，A2217，A2218，A2219，A2220，A2221和A2223。

    至于发售日期，美国第一大运营商Verizon营销表上公布信息显示，iPhone 11定在9月下旬发售。这也就暗示，iPhone11发布会将在9月初进行，同时暗示此次iPhone为现货，不用等。

    关于iPhone最新最快消息，还请关注ZOL后续报道。

    （文中图片来自互联网）

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