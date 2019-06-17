中关村在线消息：北京时间6月17日，临近618促销尾声，拼多多也带来了iPhone促销专场。从今天0点开始，拼多多已经开始执行了最新的降价策略，新款iPhone的销售价格相比官方价格降幅最高可以达到2811元。



拼多多开启iPhone促销专场：最高降幅2811元

降价幅度最高的就是iPhone XS Max 256G版本，拼多多当前售价为7688元，相比官方价格10499元降幅达到2811元。随着手机原本价格的降低，拼多多的降幅也有所下降。比如iPhone XS Max 64G版本售价6688元，较官方价9099元降幅2411元；iPhone XS 256G版本售价7299元，较官方价9599元降幅2300元；iPhone XS 64G版本售价6199元，较官方价8199元降幅2000元。

除了iPhone XS系列之外，iPhone XR也有着不同幅度的降价。iPhone XR 128G版本售价4699元，较官方价6699元降幅2000元；iPhone XR 64G版本售价4399元，较官方价6199元降幅1800元。iPhone X 64G/256G版本，售价分别为5299元和6599元。

苹果今年是首次参与618的促销活动。此前他们已经宣布首次参加天猫的618活动。此次苹果天猫旗舰店主要热门产品都将参与天猫618活动，覆盖了iPhone Xs/XR/Max、iPad mini、iPad Air、Mac、Apple Watch等全品类。

值得一提的是，在参与618促销之后，苹果来自三至六线城市的成交同比增长达 170%，只用了 2 分 45 秒就率先进入“亿元俱乐部”。相信今天的拼多多促销之后，苹果的销量还将再上一个台阶。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多开启iPhone促销专场：最高降幅2811元http://news.zol.com.cn/719/7194168.html