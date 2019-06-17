苹果很慌 以色列公司称可解锁所有iOS 12设备

中关村在线消息：去年10月，有消息称由于苹果系统的改进，让iOS12的破解成为不可能。不过现在，以色列的法证公司Cellebrite宣布，它现在有能力解锁任何运行iOS 12.3的iOS设备。



以色列公司称可解锁所有iOS 12设备

Cellebrite在其推特上介绍了一款名为“UFED Premium”的装置，并称在iOS系统上，UFED Premium支持运行iOS 7到iOS 12.3的所有设备。他们可以绕过屏幕锁，在任何iOS设备上完整提取文件系统，包括第三方应用程序数据、聊天对话、已经下载到手机的电子邮件和附件、甚至已经删除的内容等等。

不过Cellebrite强调这仅限用于执法机构，并称这是执法机构“解锁并从所有iOS和旗舰安卓设备中提取关键手机证据”的唯一解决方案。

不过苹果也是一直在努力阻止像Cellebrite这样的公司来开发针对iOS的破解工具。不过就目前来看，这场攻防战还将会持续一段是时间。

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