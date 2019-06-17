多家芯片公司游说美国政府：要求放宽华为禁令

中关村在线消息：援引自《观察者网》报道，华为被纳入美国商务部的“实体清单”后年，美国多家芯片科技公司表示响应该政策。仅仅一个月之后，这些半导体巨头就纷纷表示很“受伤”。目前半导体行业协会（SIA）已经受多家企业委托开始“游说”美国商务部。



多家芯片公司游说美国政府

媒体引述路透社报道，包括高通、英特尔在内在的多家美国芯片供应商正“悄悄地”向美国政府施压，要求后者放宽对华为的销售禁令。因为美国芯片制造商认为，华为销售的智能手机和电脑服务器等产品使用的都是常用部件，不太可能出现与中国科技公司5G网络设备相同的安全问题。

其中一位消息人士透露，5月底，英特尔、赛灵思（Xilinx）公司的高管参加了美国商务部的一次会议，讨论与华为相关的应对措施。



这里路透社甚至着重体现道，“有四位知情人士称高通还就此事向美国商务部施压（has also pressed）”。

同时行业组织——半导体行业协会（SIA）确认，为让企业遵守禁令，并使美国官员了解禁令对企业的影响，它的确代表上述公司，安排了与美国政府的这次磋商。

对华为禁令正在产生连锁反应



上周博通公司发布业绩预警。博通在公告中表示，将2019财年的营收预期下调至225亿美元。这一营收预期，相比3个月前预计的245亿美元下降了8%，减少约20亿美元。而这主要是因为对华为禁令所导致。

根据市场统计机构数据，仅仅在2018年，华为花费700亿美元采购零部件。其中，约110亿美元流向了高通、英特尔和美光科技等美国公司。

不仅是单个公司受到拖累，整个美股芯片板块也是很受伤。上周五，受到博通公司股价重挫8%的影响，美股芯片板块也集体走低，其中美光科技收跌2.2%，超微半导体跌幅3.3%，英伟达下跌2.4%。

同时这也拖累整体股市震荡走低：道琼斯指数收报26，089.61点，下跌17.16 点，跌幅0.07%；标普500指数报2，886.98，下跌4.66点，跌幅为0.16%；纳斯达克指数报在7，796.66，下跌40.47点 ，跌幅为0.52%。



华为创始人兼CEO任正非

华为依旧持开放态度



早前华为创始人兼CEO任正非在接受央视采访时表示，“我们决不会和美国人拼刺刀，我们会去拥抱，我们欢呼，为人类数字化、信息化服务胜利大会师，多种标准胜利会师，我们理想是为人类服务”。

同时华为方面也表示不会停止采购美国芯片。“我们不会轻易狭隘地排除美国芯片，要共同成长，但是如果出现供应困难的时候，我们有备份。我们在“和平时期”都是一半来自美国芯片，一半来自华为，我们不能孤立于世界”，任正非表示。

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