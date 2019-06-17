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    NVIDIA Shield TV升级版公布：Tegra X1处理器

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒报道，Google Play开发者控制台设备目录列表显示，NVIDIA正计划推出Shield TV继任机型。

    NVIDIA Shield TV升级版公布：Tegra X1处理器
    NVIDIA Shield TV升级版公布：Tegra X1处理器

    Google Play开发者控制台设备目录列表中一款代号为的“mdarcy”设备已经在参与测试，且确认新主机运行Android 9 Pie系统。

    同样新款Shield TV在内部规格上应该会有较大的提升，采用了强化版Tegra X1 T210 SoC。这款处理器具备4颗时钟频率为1.9GHz的ARM Cortex-A57核心，以及4颗时钟频率为1.3GHz的ARM Cortex-A53核心。

    这款主机运行Linux Kernel 4.14内核。开发人员希望Tegra X1的新版本具有更高的GPU时钟速度，并提供更高的功效。目前还不清楚GPU上的时钟速度与目前的设备相比会有多好。

    屏幕上显示硬件详细信息的屏幕截图显示该机器将具有1000 MHz的NVIDIA Maxwell GPU和2072MB的RAM（TotalMem为2950MB）。

    控制台使用OpenGL ES 3.2版。由于Tegra X1有多个版本，而mdarcy控制台的页面没有调出刷新控制台的特定型号，因此有些规格尚未公布。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：NVIDIA Shield TV升级版公布：Tegra X1处理器http://news.zol.com.cn/719/7194093.html

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