中关村在线消息：近日据外媒消息，网上有人发布了在基于俄罗斯自助研发的Elbrus处理器平台上，运行《上古卷轴：晨风》游戏的画面。



俄罗斯自研处理器Elbrus已能运行x86游戏

虽然是久远的游戏了，但是从公布的视频来看登陆及游戏画面还是很正常的，因为俄罗斯这款Elbrus处理器的重点在于它不是X86架构的，而是模拟X86指令集，所以能够正常运行X86平台的游戏、软件都很重要。

早在2015年，Elbrus处理器就公开了，当时曝光的主要是Elbrus-4C处理器，4核架构，其中2个核心是用来翻译X86指令集的，2个核心正常用。

由于X86处理器的专利权是私有的，全世界目前除了Intel、AMD及VIA威盛之外已经没有合法授权了，其他公司要想支持X86要么就是找这三家合作，要么就是用其他方式变通，俄罗斯MCST公司研发的Elbrus处理器就是用的模拟X86处理器的方案。

不过Elbrus处理器的水平并不高，除了核心数的问题之外，工艺也还是65nm水平的，处理器频率只有800MHz左右，因此实际性能实在是落后。

在Elbrus-4C之后传闻还有Elbrus-8S处理器，提升到了8核，依然是2个核心模拟X86，其他相当于6核处理器，不过不过是具体技术水平目前还没有公布。



（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：俄罗斯自研处理器Elbrus已能运行x86游戏http://news.zol.com.cn/719/7194029.html