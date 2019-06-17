中关村在线消息：苹果公司首席执行官蒂姆·库克（（Tim Cook））周日在斯坦福大学的毕业典礼上发表了主题演讲，库克在演讲中提到了“数据泄露”、“侵犯隐私”等问题。并且库克指出，“硅谷的科技公司需要为他们制造的混乱承担责任”。



苹果库克最新演讲：硅谷要为制造的混乱担责

库克在演讲中首先指出了当前科技公司所导致的问题，“最近，这个行业似乎因为不那么高尚的创新而变得更为人所知，那就是你可以不承担任何责任而获得荣誉。现在我们每天都能看到这种情况：数据泄露、隐私侵犯、对仇恨言论视而不见、假新闻毒害了全国的对话、用一滴血制造的虚假奇迹。”

对于行业所出现的问题，库克则认为硅谷的科技公司应该承担起责任。“任何人都必须承认，这感觉有点儿让人疯狂，但如果你建起一个混乱的工厂，你就应该为其制造的混乱负责”，库克着重强调。

库克同时还呼吁斯坦福大学的新毕业生们要去阻止这些事情的发生，指出“数字监控威胁到创新，在硅谷开始之前就要阻止这种行为”。

最后，库克在演讲中还讨论了自己对数据安全的看法，同时批评了谷歌、Facebook和其他科技公司对待用户数据和隐私的方式。当然，这方面库克依旧是强力安利——苹果最新的iPhone的一键登录功能。

库克在演讲中说：“如果我们认为，生活中的一切都可以被聚合、出售，甚至在黑客攻击事件中被泄露，这是正常且不可避免的，那么我们失去的不仅仅是数据，我们还失去了做人的自由。”

以上仅仅是库克演讲一部分。在其他方面，库克也说了很多，包括如何留下遗产，以及对学生们如何走自己的路提出建议。

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