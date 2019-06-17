618大促开始之前 这几台手机你得多看两眼

明天就是618购物节，作为年中厂商集中打折促销的日子，相信很多小伙伴已经开始兴奋地搓手了。这里如果你是中高考后想换手机的学生，又或者是手机数码的极客发烧友，在618大促开始之前，一定要多看两眼以下几款手机，因为它们不仅有颜值，而且价格也.......你懂得。





这里往下看，满满全是干货：



一、华为 P30

作为上半年的旗舰机，华为P30系列以强大的拍照实力成为了手机拍照界的标杆级产品。经历了P9的创新，P20在硬件跳跃式提升和Mate20对全焦段拍照的探索后，P30系列已经站在了手机拍照的最前方。





首颗的RYYB排列CMOS、首部商用5倍潜望式变焦手机，在加上ToF技术的组合，让它再次突破DxO手机拍照分数的极限，成为了2019年手机拍照的新标杆。





作为定位旗舰级的手机，各个方面的配置都很强劲：海思麒麟980的CPU；6.1英寸的OLED屏幕，支持DCI-P3广色域和HDR显示，支持屏下指纹识别等等。

本次618购物节，华为P30限时享受12期免息，6.16-6.18日期间购买并支付P30的前2000名用户赠送一年碎屏险，到手价仅3988起。

二、三星 Galaxy S10

作为三星上半年的旗舰机，今年的三星 Galaxy S10可以说依旧保持三星一贯在安卓阵营的第一梯队的位置，各方面实力强劲且均衡。





此次三星正面采用了挖孔屏的设计，屏占比再次提升；背部取消了指纹识别模块，整机的外观一体性更强。





配置方面，骁龙855的CPU，2K分辨率的屏幕+超声波屏幕指纹解锁，IP68的防水以及1600万像素+1200万像素+1200万像素的后置三摄像头等等，均属于一流的旗舰机配置水平。

本次618购物节，三星 Galaxy S10限时享受12期免息，下单立减400元。

三、荣耀 20

作为荣耀系列的旗舰级产品，荣耀20系列搭载了麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，内存为8GB+128GB的存储组合。外观上采用了渐变光的设计，拿在手种非常好看。





显示屏方面，荣耀20正面采用了正面魅眼全视屏设计，屏幕为6.1英寸OLED显示屏，分辨率为1080P。指纹识别方面，采用的是侧边电源键与指纹识别一体化的设计。





值得一提是，荣耀20搭载了前置3200万像素AI摄像头，后置摄像头为4800万超广角AI四摄，拍照能力很强，可以满足多种日常场景。

本次618购物节，荣耀20限时6期免息。值得一提是，荣耀20 Pro在18日0点开抢，3199元起，追求极致配置的小伙伴可以前去抢购。

四、OPPO Reno

此次OPPO Reno的诞生，又一次刷新了用户对于全景屏的认知。通过侧旋式升降结构，带来了正面93.1%的高屏占比。





此外，Reno背面同样达到一体性，背面摄像头完全放置在背面玻璃机身之下，没有凸出、没有缝隙，3D玻璃机身配合四边的大弧度，更加贴合手掌，整机单手可握。





拍照方面，Reno后置摄像头采用了4800+500万像素双摄像头，主摄像头采用索尼IMX586传感器，f/1.7的大光圈，拍摄的照片细节表现丰富。

Reno前置采用1600万像素摄像头，搭载全新人像模式2.0，自拍美颜效果更加真实自然。尤其是AI智能美颜，还可从年龄、肤色、肤质等维度对用户进行分析，定制针对性美颜效果。





本次618购物节，OPPO Reno限时享受12期免息，0点开抢，赠送一年碎屏险+蓝牙音箱，最高直降300，到手价仅2799起。

五、vivo iQOO

vivo iQOO 作为vivo的第一款子品牌手机产品，iQOO带着众多亮点和大家见面，不仅标配骁龙855处理器、第六代屏幕指纹等，还有最高12GB的大运存，独特的44W超级快充也非常吸引眼球。

这次iQOO手机采用的vivo Super FlashCharge快充技术，可以说是做到了全面权衡，不仅兼顾了快速充电和超大电池，还做到了合理控温达到亮屏的快速充电，安全性也做到保障。

同时，外观方面，iQOO手机背部设计极具极客范儿，正面水滴屏的设计带来了高屏占比。旗舰级的芯片，最大12GB的内存以及特有的快充技术，相信会是很多游戏玩家心目中的首选。





本次618购物节，vivo iQOO限时12期免息，最高直降300元，同时，还可以叠加300元天猫券，下单赠送半年延保。

总而言之，最近有购机打算的小伙伴，一定不要错过明天的618购物节。以上就是今天笔者为大家推荐的5款618手机好物，现在2019都已经过半，奖励自己一下，为下半年的生活打打气吧！

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