早报：比特币冲上9000美元 暗黑破坏神4来了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

今日华为有重要活动，任正非将跟数字时代两位思想大家进行一场轻松愉悦的“咖啡对话”，喜欢的用户可以重点关注。

华为公告：任正非将与数字时代三大思想家中的两位喝茶聊一聊



任正非将与数字时代三大思想家中的两位喝茶聊一聊

华为发布公告称，华为创始人兼CEO任正非将于17日下午14:00在深圳与数字时代三大思想家中的两位喝茶探讨相关话题，这两位思想家分别是美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·尼葛洛庞帝和美国作家、思想家、未来学家、经济学家乔治·吉尔德。



尼古拉斯·尼葛洛庞帝、马歇尔·麦克卢汉和乔治·吉尔德三人被誉为数字时代的三大思想家，其中，马歇尔·麦克卢汉在1980年去世。

华为官方引用苏格拉底的名言称三人17日100分钟的交谈为“大智论道”，届时，中国国际电视台（CGTN）世界观察（World Insight）主持人田薇将对这次小范围的交流进行主持。华为也将进行直播。

华为曾将说过，在通信领域除了砸钱研究，还需要有大量的数学家、化学家，物理学家等等，因为在通信领域不只是做产品更是做学问。下面还是一则华为新闻。

华为助力韩国运营商LG U+ ：5G速率韩国排名第一

华为助力韩国运营商LG U+ ：5G速率韩国排名第一

6月12-13日，在首尔主要大学附近实测5G速率，三大运营商的5G速率都超了300~500Mbps，用户只要在室外，不管走路或乘车都能稳定的接受5G信号。



两个月前在3大运营商公司前测出来的5G速率结果呈现，SKT 300Mbps左右、KT 200Mbps左右、LG U+ 150~200Mbps左右。仅仅两个月的时间，LG U+较为稳定的、快速地提高了速率，并对LG U+的迅速发展也有不少评论。有些人分析，这是因为华为和其他厂商的设备之间存在性能差异而呈现了不同的结果，LG U+在首都圈使用的华为设备占90%。

5G技术方面合作共赢是主流，单纯封杀只能是措施发展良机。下面一则消息是锤子，因为他又“活”过来了。

锤子商城多款商品补货：推夏日新活动



锤子商城多款商品补货：推夏日新活动

从锤子商城官网的信息来看，锤子耳机、各色DNA检测套装、电池形移动电源、砖式小音箱、车载充电器等大部分商品均已有现货发售；而各型号的坚果手机的页面中，仍显示为“到货通知”，暂无现货。



正在进行的“盛夏‘新’动”活动中，锤子商城推出168元无门槛代金券，在每日10点限量抢券；另有每日秒杀活动，各色T恤、耳机等商品每天都有限时抢购价；除此之外，活动还包括满减、限时直降等，福利众多、优惠力度巨大。

锤子商城重新上键产品，或许意味着罗永浩即将回归，但他未来重点可能不再是手机。金街来看一条亚马逊消息，他们的游戏部门开始裁员了。

亚马逊游戏工作室宣布裁员：几款未发布的游戏被取消



亚马逊游戏工作室宣布裁员

全球最大的游戏展览会E3还在热热闹闹地发布新游戏，另一边，制作过《New World（新世界）》、《The Grand Tour Game（巡回赛）》和《Crucible（熔炉）》的亚马逊游戏工作室却宣布裁员了。



裁员的原因为何，根据亚马逊对外媒CNET的答复，亚马逊游戏工作室正在重组团队，以便能优先考虑《新世界》、《熔炉》和未来有望公布的神秘新作的开发。被解雇的员工有60天的时间在亚马逊内部找到新职位，否则他们将获得遣散费。不仅如此，亚马逊还取消了几款未发布的游戏。

亚马逊电影和电视剧很厉害，没想到还在做游戏，可见贝索斯在内容战略布局上很成功，但是运营呢？看来并不尽如人意。接着来看一下币圈的新闻，听说比特币又开始涨了。



比特币涨破9000美元关口

据Bitstamp平台报价显示，比特币涨破9000美元关口，刷新6月4日以来新高。即比特币价格在今年首次突破了9300美元，再次创造了年度价格新高9342.4美元。



回到行情上，比特币大涨的同时，带动了其它主流币上涨，其中表现最好的就是EOS，涨幅超过7%。

比特币的这一波是割韭菜吗？从其价格长期变动来看，每一次的疯涨背后，都是在割韭菜。下面是是一则Windows消息，俗话说“药不能乱吃”，其实一些软件的补丁也不能乱打。



Windows 10打补丁要注意

微软近日确认，Windows 10的一个更新补丁存在问题，会导致打补丁后重启时直接黑屏，但好在问题并不算太严重。



此现象会出现在Windows 10 v1809、Windows 10 v1803两个系统版本上，对应补丁编号分别为KB4503327、KB4503286，是这个月的补丁日刚刚放出的。安装上述补丁后，重启时系统会出现黑屏无响应的现象，不过还好，此时只需按下Ctrl+Alt+Del快捷键，选择重新启动，就会一切恢复正常。

此外，Windows 10 LTSC 2019企业版、Windows Server 2019也会受到同样的影响，这对于企业用户、服务器和数据中心用户来说无疑更加头疼。

微软的Windows为什么能成神，这主要是靠着一次次补丁。下面一则消息还是微软的。

微软完成Xbox 360游戏兼容计划：重点转移至Project Scarlett



微软完成Xbox 360游戏兼容计划

微软宣布已经完成Xbox One平台的Xbox初代和Xbox 360游戏向下兼容计划，这次新增的是最后一批兼容游戏，接下来的工作重点将是下一代Xbox主机Project Scarlett。



图中为微软最后一批Xbox初代和Xbox 360向下兼容游戏，微软表示Xbox One游戏都将完美兼容Project Scarlett。包括600多款已经兼容Xbox One/One S/One X的Xbox初代和Xbox 360游戏。

Xbox360游戏兼容计划，可以说是微软良心之作。他完美照顾了老玩家怀旧情结，又打通了升级通路。下面一则还是游戏，暗黑破坏神4要来了。

暴雪全力开发新游戏 《暗黑4》最快明年亮相



《暗黑4》最快明年亮相

据外媒最新报道称，暴雪正在开发新的大作，这其中包含了《暗黑破坏神4》，而它最快会在明年跟我们见面，这也会是一款精品游戏。至于《暗黑破坏神4》的具体细节，目前还不清楚，但是有消息人士透露，游戏内容方面暴雪经过了重新的调整，会有一些耳目一新的东西加入。



之前还有消息称，《守望先锋2》也会预计在明年登场，而分析师还预测，该游戏上市第一年销量便可达到2000万。

以上消息并没有得到官方确认，不过就即便是得到官方确认也不要高兴太早。按照暴雪一贯跳票的原则，估计很难转时发布。下面一则消息厉害了，不信你看。

再不阻止气候变化：人类文明或在2050前崩溃

再不阻止气候变化：人类文明或在2050前崩溃

据外媒报道，澳大利亚一家智库发布的一份新政策论文称，那些其他讨论气候变化造成不良后果的报告略有隐瞒，气候变化带来的风险实际上比任何人想象的都严重得多。



该论文称，气候变化对“人类文明构成近期到中期的生存威胁”，如果未来10年不采取认真的减缓气候变化的行动，那么我们这个社会很可能最早在2050年崩溃。

虽然这智库所讲有点“危言耸听”之嫌，但环境保护问题和气候问题，早已经是迫在眉睫，都是需要重视的。最后一则消息来自诺贝尔奖得主——屠呦呦及其团队。

屠呦呦团队将于17日发布重大科研新突破



屠呦呦团队将于17日发布重大科研新突破

据新华社消息，屠呦呦团队将在今日（6月17日）公布重大科研突破。屠呦呦作为诺贝尔生理学或医学奖得主，此前通过提取中药中的青蒿素及其衍生物研制出疟疾特效药、红斑狼疮相关药物。



另外，研究还证明青蒿素在治疗肿瘤、白血病、类风湿关节炎、多发性硬化、变态反应性疾病等方面也有一些效果。17日屠呦呦团队公布的重大科学突破或与疟原虫变种有关。

最后两则新闻来自硬件。一个是Surface Pen新专利曝光。

Surface Pen新专利曝光 它是一款带触控屏幕的手写笔



Surface Pen新专利曝光

早在2017年的年底微软就提交了一项名为“数字墨水设备的动态交互适应”专利申请，通过Surface Pen的屏幕，用户可直观的看到 UI 控件、电子邮件通知状态指示器等内容。



而现在微软对该专利作出了内容补充，Surface Pen还具备感应用户的握持姿势，从而切换不同的功能。另外未来Surface Pen可以实现的功能远不止如此。可以了解到的是，有关Surface Pen的这份专利已经在2019年6月13日获得了USPTO的批准。

下面一个新闻是来自于iPhone暴力硬件破解。

苹果iPhone被这款设备轻松破解：包含iOS 12.3



苹果iPhone被这款设备轻松破解

据外媒报道称，虽然苹果公司对GrayKey进行了打压，不过这款破解设备还是受到了一些特殊用户的喜爱，比如美国运营商、FBI等，其可以基本上破解iOS 7-iOS 12.3系统下的大部分iPhone。



这个破解工具每台价格在1.5万美元，有了它之后，警察可以绕过加密手段轻松解锁嫌疑人的iPhone，而从之前的演示来看，即便iPhone X运行最新的系统，GrayKey照样能轻松搞定。

GrayKey是初创公司Grayshift开发的，他如此厉害的秘密在于，改公司创始人Braden Thomas是前苹果安全工程师，据称其在苹果五个专利中都有署名。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（文中图片来自互联网）

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