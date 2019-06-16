晚报:iPhone11电池捉急 雷军为小米9开限时降价

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

iPhone 11系列镜头确认为方形 电池最高3650mAh



苹果iPhone 11电池最高3650mAh

Etailer MobileFun得到的视频显示，iPhone 11和iPhone 11 Max是三摄iPhone 11R则是双摄（命名暂定，分别对应iPhone 2018的三款型号），这三款机器都配备一颗1200万像素的主摄和一个1200万像素的长焦镜头，并支持2倍的光学变焦；不同的是iPhone 11和iPhone 11 Max还额外有一颗120度视角的1200万像素广角镜头。前置方面，这三款手机都将搭载1200万像素的FaceTime摄像头将与改进后的Face ID识别系统。

在电池容量方面，iPhone 11R的电池容量相比iPhone XR将增加5%，达到了3110mAh，而iPhone 11 Max的电池容量将达到3650mAh（还有一种爆料是3491mAh，或者介于二者之间），iPhone 11电池容量3322mAh（还有一种爆料是3189mAh，或者介于二者之间）。

Z点评：今年iPhone11可以说是有史以来最不值得买的iPhone。

三星李在镕：将着眼于未来10年的6G和系统芯片



三星李在镕：将着眼于未来10年的6G和系统芯片

据彭博社报道，三星电子公司副主席李在镕表示该公司将继续投资未来的业务，包括第六代移动网络和系统芯片。这是李在镕第一次公开讨论6G技术的潜力，因为三星和包括苹果公司和华为技术有限公司在内的竞争对手正在竞相将基于5G网络的服务商业化， 5G服务已于4月在韩国推出。



“我们应该挑战自己，建立新的基础，超越我们过去的成就，”李在镕在声明中说。根据该声明，除了对系统半导体投资计划的指导，高管还审查了三星的芯片业务的风险应对计划，并讨论了技术行业结构性变化带来的挑战。

Z点评：三星在5G技术以及系统芯片上已经有长足进步，这为下一步技术升级打好了基础。

天猫618战报来了：华为、苹果销量翻8倍以上



天猫618战报来了：华为、苹果销量翻8倍以上

从6月16日0点开始，天猫618便进入了冲刺阶段。其中，天猫消费电子呈现出了高速增长的趋势，其仅7小时15分便大破去年全天成交。



据悉，首小时，手机同比劲增600%，华为、苹果、vivo、荣耀等手机品牌旗下机型销量分别增长了1200%、830%、470%、356%；这样的销售增量堪称火热。

除了手机，其它消费待电子品类表现也同样精彩，无人机同比增长800%、智能安防品类同比增长1500%；只用30秒，科沃斯销售超去年全天；不到5分钟，Shark、德施曼、艾美特、SKG等品牌以及华为官方旗舰店竞相打破去年全天成交。

Z点评：购物一时爽，“花呗”还是要还的。

华为回应“锁屏广告”事件：非官方所为



华为回应“锁屏广告”事件：非官方所为

近日，有华为海外用户发现，华为数款手机的锁定屏幕上出现了广告。据悉，所有广告都是来自Booking.com，疑似华为将用户设定启用随机风景桌布置换成广告，从而用Booking.com的锁屏图像替代了原来的锁屏图像。



对此，华为对媒体提供声明称，这些广告不是由华为发起的。我们鼓励个人用户检查下应用设置，或按照公开可用的说明来删掉锁定屏幕广告。另外，华为荣耀的一位代表在Twitter上解释称，华为没有推送广告，广告是第三方应用程序显示的。

Z点评：第三方应用的锅，华为不背。

Intel 10nm Ice Lake单核性能曝光 7月上市



Intel 10nm Ice Lake单核性能曝光 7月上市

Intel此次曝光的处理器有三款，其中有一款8核8线程的Comet Lake处理器在超频到5.2GHz之后，CPU-Z单核性能为640分，依然不及同样是8C8T的5.3GHz的i7-9700K，以此来看，Intel下一代的桌面处理器在性能方面并没有过多惊喜。



不过Intel的Ice Lake处理器倒是有不错的表现，4C8T的Core i7-1065G7处理器其CPU-Z单核性能达到了639分，而另外一款ES版的6C12T Ice Lake处理器同样也有630分。目前还不知道这几款处理器的最高睿频是多少，不过就其单核性能表现来看，已经和5.2GHz的i7-7700K不相上下，由此推断，Ice Lake处理器要么是睿频极高（超过5GHz），要么是IPC有非常明显的提升，可以在4.5GHz睿频上拥有同5.2GHz上代处理器相同的性能。

Z点评：不要老说英特尔挤牙膏，其实人家是功力深厚。

专为国人打造 DxOMark镜头和传感器中文版上线



DxOMark镜头和传感器中文版上线

官方表示，从今天开始，DxOMark镜头和传感器的评测和数据库都将翻译成中文版，并发布在dxomark.com/cn。



DxOMark表示，从2017年我们发布第一篇中文手机评测开始，我们的中国读者人数便与日俱增。在这一进展后，dxomark.com上的几乎所有内容都有了中文版。我们要感谢各位中国读者的不断支持。

Z点评：中国市场和用户的影响力已经无人可以忽略。

屏幕增加60% 三星可伸缩手机专利曝光



屏幕增加60% 三星可伸缩手机专利曝光

日前国外媒体曝光了三星的一项新的手机设计专利，该专利显示可以让手机屏幕像易拉宝一样拉出，让屏幕的使用面积增加60% ，收回后外形又和传统滑盖手机类似。



早在2018 年11月28日，三星电子就向世界知识产权组织（WIPO）提交了“一款具有可扩展柔性屏显示区域的电子设备”的专利申请，并于 2019 年 6 月 6 日向外界公开。不过要是等这款手机问世，那估计要等上几年了。

Z点评：三星在屏幕技术上到底藏了多少黑科技，这个谁也猜不到。

12GB内存版本华为P30 Pro曝光：已入网工信部



12GB内存版本华为P30 Pro曝光

6月12号工信部签发了新款的华为P30 Pro手机，除了新增了6GB和12GB的内存选项之外，手机的闪存大小还是原来的128GB、256GB和512GB。除此之外，荣耀20和荣耀20 Pro也变成6GB/8GB/12GB三个版本。



目前，在售的华为P30 Pro手机规格有三种可选，分别是8GB+128GB，8G+256GB和8GB+512GB，售价分别是5488元、5988元和6788元。

Z点评：P30 Pro开始焕发第二春。



小米：MIUI全球测试版7月1日停更



小米：MIUI全球测试版7月1日停更

小米海外论坛官方宣布，7月1日起，面向全球(海外)用户的MIUI Beta测试版本将不再更新。小米表示，MIUI Beta测试版主要提供给少数忠实米粉，供他们尝鲜新特性，并从中获取反馈，但此版本稳定性不佳，并有不少试验性质的功能，需要用户对Android、MIUI都有深入的了解。



对于为何停更全球测试版，小米解释说，随着市场上的小米手机越来越多，通过不同渠道获取并使用MIUI测试版的用户也越来越多，很多人甚至在主力机型上作为日常系统使用，但测试版往往存在不少问题和Bug，不推荐这种使用方式。

就在日前，MIUI还宣布7月1日0点停止中国台湾、中国香港MIUI论坛的运作。

Z点评：小米在提升MIUI稳定性上也开始下大工夫了。

还没买小米9的恭喜了 雷军终于开启限时降价



雷军终于开启限时降价

小米9在6月16—6月18日这两天开启了降价200元的限时优惠，虽然不同于其他手机厂商所推出的永久降价，不过降价了200元之后，小米9也只需要2799元，其实也是非常有竞争力的。



小米9采用的是1080p三星AMOLED水滴屏幕设计，机身底部边框做的非常的窄，应该也是目前小米屏占比最高的手机之一。同时也有曲面渐变色机身设计，不同于其他升降式摄像头的手机，小米9做得非常轻薄，机身重量仅有171克。

Z点评：雷军亲自上阵宣传换，就问你买不买。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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